Isparta’da etkili olan kar yağışının ardından tedbirlerini arttıran Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., 400’ü aşkın personelle sahada görev yaparken, 45 jeneratör ile kritik bölgelere enerji sağlıyor.

Isparta’da 2 Mart Çarşamba günü akşam saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından kentte farklı noktalarda kar ve buz yükü nedeniyle enerji hatlarında arızalar meydana geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Isparta’ya gelip gelişmeleri yakından takip ederken Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), TEDAŞ Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonu ile Türkiye’nin farklı bölgelerinde görev yapan dağıtım şirketlerinden gelen destek ekiplerle birlikte 400’ü aşkın saha personeli, 100’ü aşkın araç ve iş makinesiyle enerji hatlarında yaşanan sorunların çözülmesi için personel ve araç sayısını artırarak çalışmalarına devam ediyor.

Konuyla ilgili Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.'den yapılan açıklamada, 45 jeneratör ile bölgede kritik noktalara da enerji sağlandığı belirtilerek vatandaşların mağduriyetini ortadan kaldırmak için bütün imkanların seferber edildiği, tüm ekiplerin 7/24 görev başında olduğu bilgisi paylaşıldı.

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