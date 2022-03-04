Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta’nın elektrik dağıtım altyapısının güçlendirileceğini belirterek, "Elektrik kesintisinden dolayı meskenlerde elektrik veya elektronik eşyası zarar gördüyse bunlar da tazmin edildi ve edilecek" dedi.

Isparta’da geçtiğimiz şubat ayında yaşanan olumsuz hava koşullarının ardından yaşanan elektrik sıkıntısı ve akabinde yaşanan gelişmeleri TEAŞ 7. Bölge Müdürlüğü’nde düzenlenen basın toplantısında açıklayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, şubat ayında yaşanan olayların ardından dağıtım firması hakkında soruşturma açıldığını hatırlattı. Bakan Dönmez, bölgedeki personel sayısının üç katına çıkarılarak, 620 teknik personelle yaşanan elektrik sorunlarının anında çözüme ulaştırıldığını kaydetti.



“Isparta’nın elektrik dağıtım altyapısı güçlendirilecek”

Isparta’nın elektrik alt yapısının güçlendirileceğini belirten Bakan Dönmez, “3 Şubat Perşembe günü yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkisiyle Isparta’nın enerji nakil hatları ciddi zarar görmüş ve vatandaşlarımız mağdur edilmişti. Gün gün il ve ilçe merkezlerinden başlayarak kırsala doğru bütün bölgelerimizi enerjilendirmişti. Sahaya intikal ettiğimizde teknik ekibin yeterli olmadığını fark ederek dağıtım şirketi Akdeniz EDAŞ’ın çalışmalarına destek olmak üzere 13 şehirden bölgeye teknik ekipleri getirtmiştik. Biz de bölgenin enerjilendirilme çalışmalarında gözlemlediğimiz tüm eksiklikleri tespit ederek, giderilmesi konusunda ilgilileri talimatlandırdık. Bu çerçevede değişen iklim koşulları karşısında şebekenin yeniden gözden geçirilerek güçlendirilmesi, şehir merkezlerindeki havai hatların yer altına alınması çalışmalarının hızlandırılarak tamamlanması, gerekirse mevcut hatların izolasyonlu kablolarla değiştirilmesi gibi teknik gereklerin yerine getirilmesi için de talimatlamızı verdik. Çalışmaya nisandan itibaren başlanacak ve bu yıl içerisinde tamamlanacak. Böylece bu tür afetlere karşı Isparta’nın elektrik dağıtım altyapısı güçlendirilmiş olacak” dedi.



“Vatandaşların mağdur olmasına izin vermeyiz”

Vatandaşların bir mağduriyet yaşamaması için çalıştıklarını söyleyen Bakan Dönmez, “Yaşanan tüm bu sürece ilişkin olarak dağıtım şirketi ile ilgili bakanlık olarak detaylı bir soruşturma başlattığımızı daha önce de ifade etmiştik. Son yaşanan bu olayı da tüm boyutlarıyla ele alacağız. Her bir detayı büyük bir titizlikle değerlendireceğiz. Bu kapsamda yatırımlar şebekenin durumu, bakım onarım çalışmaları, personelin niteliği, sayıları, hasar tespit ve onarım çalışması gibi tüm hususlar dikkatli bir şekilde inceleme konusu yapılacak. Biz vatandaşlarımızın mağdur edilmesine izin veremeyiz” şeklinde konuştu.

Zarar gören elektronik eşyaların şirket tarafından tazmin edildiğini bildiren Bakan Dönmez, “Elektrik kesintisinden dolayı meskenlerde yaşayan vatandaşlarımızın herhangi bir elektrik veya elektronik eşyası zarar gördüyse bunlar da şirket tarafından tazmin edildi ve edilecek. Bizim kırmızı çizgimiz enerjinin arz güvenliği ve vatandaşımıza ulaştırılan elektrik dağıtım sürekliliği ve vatandaşlarımızın memnuniyetidir. Bu kapsamda 3 Şubat'taki hadiseden sonra Ankara'ya döner dönmez, 11 Şubat'ta 21 elektrik dağıtım şirketinin yetkililerini toplayıp Türkiye'de zaman zaman bölgelerimizde oluşan afetlere ilişkin gözlemlerimizi kendileriyle paylaştık. Uyarı ve ikazlarımızı da yaptık. Yine özellikle demin bahsettiğimiz kırmızı çizgimizle ilişkin olarak performansı düşük şirketlere karşı denetimlerimizi de sıklaştıracağız” şeklinde konuştu.



“Personel sayısı üç katına çıktı”

Olumsuzlukların ardından personel sayısında artışa gidildiğinin altını çizen Bakan Dönmez, “Şu anda 2 Mart itibarıyla da Isparta ve çevresinde yoğun kar yağışı ve buzlanmanın oluşturduğu hasarların eski şubat ayındaki çalışmalara bakınca özellikle hasar tespiti ve boyutu açısından daha az olduğunu tespit ettik. Yine il genelinde değişik lokasyonlarda hasar oluşarak enerji kesintileri oluştu. Hasar tespiti ve onarım çalışmalarındaki eksiklikleri yerinde tespit ederek, onarım sürecini hızlandırmak ve elektrik kesintisi dolayısıyla yaşanan mağduriyeti süratle ortadan kaldırmak için komşu bölgelerden araç ve personel takviyesi yaparak sahada çalışan bakım onarım personel sayısını üç katına çıkararak 620 teknik personelle müdahale devam ediyor. İl ve ilçe merkezlerinde an itibarıyla büyük oranda bu sorunlar giderilmiştir. Yine kırsalda çalışmalar devam ediyor. Buradaki ekipler çalışmalarını tamamlar tamamlamaz kırsaldaki ekiplere destek olmak üzere köylerimize gönderilecektir” ifadelerini kullandı.

Şu anda fatura ertelemeye ilişkin mevzuat da buna müsaade ettiği için geçtiğimiz ay uygulamayı hemen hayata geçirdiklerini kaydeden Bakan Dönmez, "Yine şu anda yaşadığımız konuyla ilgili olarak da fatura ertelemenin değerlendirmesini yapacağız. Vatandaşın bu konudaki hassasiyeti ve talebini de değerlendiriyoruz. Diğer hususları da değerlendiriyoruz" diye konuştu.

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