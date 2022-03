Bakan Dönmez: Elektrik kesintileriyle ilgili gereken ne ise yapacağız

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta´da 2 Mart'ta etkili olan kar yağışı sonrası enerji nakil hatlarında oluşan arıza ve elektrik kesintileriyle ilgili, "Son yaşanan bu olayı da tüm boyutlarıyla ele alacağız. Her bir detayı büyük bir titizlikle değerlendireceğiz ve gereken ne ise onu yapacağız" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2 Mart'ta Isparta'da etkili olan kar yağışı sonrası enerji nakil hatlarında oluşan arızalar ve elektrik kesintileri yaşanması üzerine geldiği kentte açıklama yaptı. 3 Şubat Perşembe günü yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkisiyle Isparta'nın enerji nakil hatlarının ciddi zarar gördüğünü ve vatandaşların mağdur edildiğini belirten Bakan Dönmez, "Gün gün il ve ilçe merkezlerinden başlayarak kırsala doğru bütün bölgelerimizi enerjilendirmiştik. Sahaya intikal ettiğimizde teknik ekibin yeterli olmadığını fark ederek dağıtım şirketi Akdeniz EDAŞ'ın çalışmalarına destek olmak üzere 13 şehirden bölgeye teknik ekipleri getirtmiştik. Biz de bölgenin enerjilendirilme çalışmalarında gözlemlediğimiz tüm eksiklikleri tespit ederek giderilmesi konusunda ilgilileri talimatlandırdık. Bu çerçevede, değişen iklim koşulları karşısında şebekenin yeniden gözden geçirilerek güçlendirilmesi, şehir merkezlerindeki havai hatların yer altına alınması çalışmalarının hızlandırılarak tamamlanması, gerekirse mevcut hatların izolasyonlu kablolarla değiştirilmesi gibi teknik gereklerin yerine getirilmesi için de talimatlarımızı verdik. Çalışmaya nisandan itibaren başlanacak ve bu yıl içerisinde tamamlanacak. Böylece bu tür afetlere karşı Isparta'nın elektrik dağıtım alt yapısı güçlendirilmiş olacak" diye konuştu.

'GEREKEN NE İSE ONU YAPACAĞIZ'

Yaşanan sürece ilişkin Akdeniz EDAŞ ile ilgili detaylı soruşturma yapıldığını daha önce ifade ettiğini anlatan Bakan Dönmez, "Son yaşanan bu olayı da tüm boyutlarıyla ele alacağız. Her bir detayı büyük bir titizlikle değerlendireceğiz ve gereken ne ise onu yapacağız. Bu kapsamda yatırımlar, şebekenin durumu, bakım onarım çalışmaları, personelin niteliği, sayıları, hasar tespit ve onarım çalışması gibi tüm hususlar dikkatli bir şekilde inceleme konusu yapılacak. Biz vatandaşlarımızın mağdur edilmesine asla izin veremeyiz. Soruşturma sonucu doğrultusunda şirkete de gereken yaptırımlar uygulanacaktır" diye konuştu.

'ŞİRKET TARAFINDAN TAZMİN EDİLDİ VE EDİLECEK'

Elektrik kesintisinden dolayı meskenlerde yaşayan vatandaşların herhangi bir elektrik veya elektronik eşyası zarar gördüyse, şirket tarafından tazmin edildiğini ve edileceğini vurgulayan Bakan Dönmez, "Bizim kırmızı çizgimiz enerjinin arz güvenliği, vatandaşımıza ulaştırılan elektrik dağıtım sürekliliği ve vatandaşlarımızın memnuniyetidir. Bu kapsamda 3 Şubat'taki hadiseden sonra Ankara'ya döner dönmez, 11 Şubat'ta, 21 elektrik dağıtım şirketinin yetkililerini toplayıp Türkiye'de zaman zaman bölgelerimizde oluşan afetlere ilişkin gözlemlerimizi kendileriyle paylaştık. Uyarı ve ikazlarımızı da yaptık. Özellikle kırmızı çizgimize ilişkin olarak performansı düşük şirketlere karşı denetimlerimizi de sıklaştıracağız" ifadesini kullandı.

'620 TEKNİK PERSONELLE MÜDAHALE DEVAM EDİYOR'

2 Mart itibarıyla da Isparta ve çevresinde yoğun kar yağışı ve buzlanmanın oluşturduğu hasarın şubat ayındaki hasara göre daha az olduğunu tespit ettiklerine dikkati çeken Bakan Dönmez, şöyle konuştu:

"Yine il genelinde değişik lokasyonlarda hasar oluşarak enerji kesintileri oluştu. Hasar tespiti ve onarım çalışmalarındaki eksiklikleri yerinde tespit ederek, onarım sürecini hızlandırmak ve elektrik kesintisi dolayısıyla yaşanan mağduriyeti süratle ortadan kaldırmak için komşu bölgelerden araç ve personel takviyesi yaparak sahada çalışan bakım onarım personel sayısını 3 katına çıkararak 620 teknik personelle müdahale devam ediyor. İl ve ilçe merkezlerinde an itibarıyla büyük oranda sorunlar giderilmiştir. Kırsalda çalışmalar devam ediyor. Buradaki ekipler çalışmalarını tamamlar tamamlamaz kırsaldaki ekiplere destek olmak üzere köylerimize gönderilecektir."

'1 AY ERTELENEN FATURALARIN ÜCRETİ ALINMASIN' TALEBİ

Toplantıda bir gazetecinin, vatandaşların 1 ay ertelenen fatura ücretlerinin alınmamasına yönelik talebini hatırlatması üzerine Bakan Dönmez, "Şu anda fatura ertelemeye ilişkin mevzuatımız da buna müsaade ettiği için geçtiğimiz ay bu uygulamayı hemen hayata geçirdik. Yine şu anda yaşadığımız konuyla ilgili olarak da fatura ertelemenin değerlendirmesini yapacağız. Vatandaşın bu konudaki hassasiyeti ve talebini değerlendiriyoruz. Diğer hususları da değerlendiriyoruz" dedi.

'YETERSİZ DURUM OLAN HERKES BU YAPTIRIM KAPSAMINDA'

Bir gazetecinin, 'Geçen ay yaşanan kesinti sonrası dağıtım şirketinde herhangi bir yetkili görevden alındı mı?' sorusuna Bakan Dönmez, "Bizim yaptırımlarımız tüm boyutuyla devam ediyor. Bu kapsamda buradaki yatırımlar, bakım onarım çalışmaları, personelin niteliği, sayısı, yöneticilerin bu konudaki kabiliyetleri, bunların hepsini değerlendiriyoruz. Şirket yetkilileriyle paylaşıyoruz. Burada bir yetersiz durum olan herkes bu yaptırım kapsamına da girecek" cevabını verdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2022-03-04 12:38:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.