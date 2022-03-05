Isparta için şiddetli lodos uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Isparta genelinde şiddetli lodos olacağı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Isparta için bugün yapılan açıklamada 7 Mart Pazartesi gününden başlayarak 11 Mart Cuma gününe kadar il geneline şiddetli lodos olacağı bilgisi paylaşıldı. Yapılan uyarıda ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.

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