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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversiteli Rabia, köpekten kaçarken otomobilin altında kaldı

DHA

Üniversiteli Rabia, köpekten kaçarken otomobilin altında kaldı


Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) ISPARTA'da Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencisi Rabia Kallı´ya (20), köpeklerden kaçmak isterken otomobil çarptı. Ağır yaralanan Kallı, yoğun bakımda tedaviye alındı.
Olay dün akşam saatlerinde, İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Süleyman Demirel Üniversitesi Psikoloji Bölümü 1. sınıf öğrencisi Rabia Kallı, arkadaşı Hilal Topçu ile birlikte yurda doğru yürürken köpek sesi duyunca korkup yola fırladı. Yoldan geçen A.Y.´nin kullandığı otomobil, Kallı'ya çarptı. Ağır yaralanan Kallı, ihbarla gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Kallı, buradaki müdahale sonrası yoğun bakımda tedaviye alındı.
Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan Rabia Kallı'nın ailesi, haberi alır almaz Isparta'ya geldi. Hastanede açıklamada bulunan baba Emin Kallı, "Maalesef acı bir durum. Kızımın trafik kazası geçirdiğini öğrendik, apar topar buraya geldik. Anlatıldığına göre köpekten korkmuş, korktuğu için hemen yola fırlamış. Yola fırlayınca geçen araç çarpmış. Tahmin ediyorum araç da hızlı olmamış olsaydı birkaç sıyrıkla atlatırdı. Şu an kendisi yoğun bakımda, umutla bekliyoruz" dedi.
YANINDAKİ ARKADAŞI ANLATTI
Olay sırasında Rabia Kallı ile beraber olduğunu belirten Hilal Topçu ise şöyle dedi:
"Biz yurda doğru yürüyorduk. El ele tutuşuyorduk bir anda Rabia bana `Hilal köpekler üzerimize geliyor´ dedi. `Ne köpeği´ dedim görmemiştim. `Hilal köpekler üzerimize doğru geliyor, koş´ dedi. Can havliyle bir anda kendini yola attı. Ben de elini tutuyordum. Sonra direkt yola baktım, araba geliyordu. Ne kendimi ne onu durduracak vaktim vardı. Hiç bir şey yapamadım o an."  
Hilal Topçu, Isparta'da başıboş köpek sorunu olduğunu belirterek, "Başıboş çok köpek var. Rica ediyorum buna çözüm bulunsun" dedi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ
2022-03-07 21:21:37

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