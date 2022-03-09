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TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Ispartaspor, Anagold 24 Erzincanspor’la oynadığı maçı 20 kaybetti.



Stat: Isparta Atatürk

Hakemler: Volkan Okur xx, Fatih Karatağ xx, Mustafa Onur Özgenç xx

Isparta 32 Spor: Alp Arda xx, Ozan İsmail Koç xx, Efşan Geçgin xx (Emirhan Sevil dk. 90 ?) Sabrican Vural x (Ayberk Nazlı dk. 61 x), Kadir Turhan xx, Ertuğrul Kurtuluş xx, Mustafa Diler xx (Emre Kartal dk. 90 ?), Bahadır Yıldırım x (Mustafa Acar dk. 80 x), Akif Özerli x (Burak Aydın dk. 46 x), Cemal Kızılateş xx, Hakan Can Çimen xx

Anagold 24 Erzincanspor: Hayrullah Mert Akyüz xx, Yunus Emre Çakır xx, Birhan Vatansever xx, İbrahim Can Köse xx (Uğurcan Bekçi dk. 57 x), Kadir Arı xx, Mustafa Ethem Erboğa xxx (Muhammed Demirci dk. 57 x), Mümin Talip Pazarlı xx, Rıdvan Türker xx, Canberk Dilaver xx, Ozan Papaker xxx (Seyid Niyazi Özcan dk. 90 ?), Sefa Akgün xx (dk. 80 Sefa Küpeli x) (Seyit Niyazi Özcan dk. 80 xx)

Goller: Mustafa Ethem Erboğa (dk. 29), Ozan Papaker (dk. 66) (Anagold 24 Erzincanspor)

Sarı kartlar: Ertuğrul Kurtuluş (Isparta 32 Spor), Canberk Dilaver (Anagold 24 Erzincanspor)

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