Isparta için şiddetli lodos uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamada, Isparta ili genelinde şiddetli lodos beklendiği uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Isparta için yapılan son açıklamada, Isparta ili genelinde 7 Mart Pazartesi günü itibarıyla başlayacak olan şiddetli lodosun 4 gün boyunca etkili olacağı bildirildi. Yapılan uyarıda vatandaşların can ve mal güvenliği açısından, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.

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