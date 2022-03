Isparta’daki türbenin harabe hali vicdanları sızlattı Harabe halindeki binanın altında kalan mezar, üzerine geçirilmiş poşetle korunmaya çalışılıyor Türbede dua etmek isteyenler kırık dökük harabe halindeki binaya girmek zorunda kalıyor

Isparta Yenice Mahallesi’nde bulunan Hasan Hüseyin Baş Dede Türbesi’nin harabeye dönmüş hali görenleri üzüyor.

Isparta’da uzun zamandan beri türbenin harabeye dönmüş olması ve yıkıntıların arasındaki bakımsız hali vatandaşın tepkisini çekiyor.

Isparta’da yaşayan Hüsnü Erdoğan ve Adnan Armut sosyal medya hesaplarından Isparta Yenice Mahallesi’nde 2527 sokakta bulunan Hasan Hüseyin Baş Dede Türbesini keşfederek türbeye dua okumak ve ziyaret etmek için gittiklerinde gözlerine inanamadı. Türbe diye gittikleri yerde adeta harabeye dönmüş ve her yerin yıkık bir vaziyette, yıkıntılar arasında Hasan Hüseyin Baş Dede’nin poşetle kaplanmış mezarıyla karşılaştılar.

Olayla ilgili üzüntüsünü dile getiren Adnan Armut, "Sosyal medyada gezerken 2015 yılına ait bir haberle karşılaştım. Isparta’mızda bir türbe olduğunu bu türbenin bakımsız halde olduğunu öğrendim ancak inanmadım. Hüsnü ağabeyimle burayı gelip görmek istedik. Gelip gördükten sonra sandığımızdan daha kötü olduğuna şahit olduk. Burası eski bir değirmenmiş. Bu halini görünce vicdanen rahat edemedim. Gerçekten Isparta’mıza yakışmadığını gördüm. Buradan yetkililere sesleniyoruz burayı gelip kendilerinin de görmesi lazım. Bir an önce yapılması lazım. Vicdanen rahatsız olduk. Tahtalar yıkılmış eskimiş ve harabe içinde gün geçtikçe daha kötü oluyor bir an önce yapılması lazım. İnsanların buraya gelip dua edebilmesi lazım’’ dedi.



"Türbeye poşet geçirilmiş’’

Türbenin harabe halinden oldukça üzgün olduğunu ve yetkililerden yardım beklediğini belirten Hüsnü Erdoğan, "Yıllardır Isparta’da ikamet ediyorum sosyal medyada buranın bir türbe olduğunu öğrendik. Dua ve ziyaret etmek için buraya geldiğimizde durumun vahim olduğunu gördük. Isparta Valiliği olsun yetkililer olsun üst makamlardan buranın bir önce gerçek yerine ulaşmasını istiyorum Türbede yatan Hasan Hüseyin Baş Dede’mizin bu halde olması içler acısı bir durum. İnşallah yetkililer sesimizi duyar. Kar ve yağmur yağışları var Türbeyi korumak için Hasan Hüseyin dedenin mezarına sadece bir poşet geçirilmiş bu iş bir poşetle olmaz. Isparta Türbeler ve Mevlanalar şehri ben vatandaş olarak buranın bu halde olmasından dolayı çok üzgünüm. Yetkililerden yardım bekliyoruz’’ ifadelerini kullandı.



"Hasan Hüseyin Baş koruyucu Yedi Kardeşten birisidir’’

Hasan Hüseyin Baş türbesi hakkında bilgi veren Yenice Mahallesi muhtarı İsmail Akkaya, ‘’ Hasan Hüseyin Baş Dede türbemiz yüzyıllardır vardır ve Allah dostu bir yatırımızdır. Isparta’nın zamanındaki savunucusu yedi kardeşlerden birisidir. Vefatından sonra mezarının üzerine bir değirmen yapılmış, tabi çoklu hissedarlara kalmış biz gerekli başvuruları yaptık ama şahıs malı ve hissedarların fazla olmasından dolayı bir çözüme ulaşamadık. Sizlerin de desteğiyle burada İnşallah bir neticeye ulaşırız, güzel bir mescit olur yatırımıza layık şekilde güzel bir yer yaparız. Bu tür Allah dostu yatırlarımıza olduğu yerlerin çatılarının yıkık ve binaların harabe olması yakışmıyor ama inşallah gerekeni yapacağız’’ diye konuştu.

