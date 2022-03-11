Köpekten kaçarken otomobilin çarptığı Rabia, yaşam savaşını kaybetti (2)

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RABİA´NIN BABASI: ACIMIZ BÜYÜK

Isparta'da köpeklerden kaçmak isterken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi Rabia Kallı´nın cenazesi, otopsinin ardından morgdan alındı. Rabia Kallı´nın babası Emin Kallı, "Acımız büyük. Üniversite camiası olarak arkadaşlarımızın hepsi hazırdı. Ellerinden gelen bütün gayreti gösteriyorlardı ama Rabia´mızın ömrü buraya kadarmış demek ki. İnşallah bundan sonra böyle hadiseler yaşanmaz" dedi. Rabia Kallı´nın cenazesi, defnedilmek üzere Muğla´nın Milas ilçesine gönderildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2022-03-11 22:55:40



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