Isparta’da İstiklal Marşı’nın kabulünün 101'inci yılı kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta’da İstiklal Marşı’nın kabulünün 101'inci yılı kutlandı

İHA

İstiklal Marşı'nın 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 101. yıl dönümünü ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u anma kapsamında Belediye Kültür Merkezi'nde bir program düzenlendi.

Isparta’da İstiklal Marşı’nın kabulünün 101'inci yılı kutlandı

İstiklal Marşı’nın 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 101. yıl dönümünü ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’u anma kapsamında Belediye Kültür Merkezi’nde bir program düzenlendi.
Programa, Vali Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutan Vekili Albay Yavuz Çörekçi, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, mülki, adli ve askeri erkan, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda öğrenci katıldı. Ahmet Melih Doğan Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan programın açılışını Okul Müdürü Yüksel Altuntaş yaptı Altuntaş, “Kendini ülkesine ve milletine adamış vatan şairi Mehmet Akif’in kaleme aldığı İstiklal Marşı, ülkenin her köşesinde, dalga dalga yankılanarak, milletimizin özgürlük umudunu güçlendirmiştir” dedi. Ardından İl Müftülüğü tarafından düzenlenen “Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet” konulu kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere Vali Seymenoğlu tarafından ödül ve hediyeleri verildi. Program, Ahmet Melih Doğan Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un kişiliği, İstiklal Marşı’nı yazma süreci ve İstiklal Marşı’nın TBMM’de kabul edilişini anlatan oratoryo ve tiyatro sahnelendi. Özenle sahnelenen gösteri izleyicilerden büyük alkış aldı. Tiyatronun son sahnesinde, görev alan tüm öğrenciler ellerinde Türk bayraklarıyla seyircileri selamladı. Selamlamaya Vali Seymenoğlu da katılarak programı hazırlayan öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.
Program sonunda Vali Seymenoğlu Ahmet Melih Doğan Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından yapılan Mehmet Akif Ersoy temalı resim sergisini gezdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Atatürk'ün bronz heykelini çalıp satan 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Atatürk'ün bronz heykelini çalıp satan 4 kişi ...
Köpekten kaçarken otomobilin çarptığı Rabia, yaşam savaşını kaybetti (2)
YEREL HABERLER Köpekten kaçarken otomobilin çarptığı Rabia, yaşam ...
Köpekten kaçarken otomobilin çarptığı genç kız yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Köpekten kaçarken otomobilin çarptığı genç kız yaşam ...
Köpekten kaçarken otomobilin çarptığı Rabia, yaşam savaşını kaybetti
YEREL HABERLER Köpekten kaçarken otomobilin çarptığı Rabia, yaşam ...
Isparta’daki türbenin harabe hali vicdanları sızlattı Harabe halindeki binanın altında kalan mezar, üzerine geçirilmiş poşetle korunmaya çalışılıyor Türbede dua etmek isteyenler kırık dökük harabe halindeki binaya girmek zorunda kalıyor
YEREL HABERLER Isparta’daki türbenin harabe hali vicdanları ...
Isparta’da alev alan araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü
YEREL HABERLER Isparta’da alev alan araç, itfaiye ekiplerinin ...
Isparta'da okullar tatil edildi
YEREL HABERLER Isparta'da okullar tatil edildi
TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarptı: 1 ölü, 12 yaralı (2)
YEREL HABERLER TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarptı: 1 ölü, ...
Isparta için şiddetli lodos uyarısı
YEREL HABERLER Isparta için şiddetli lodos uyarısı
TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca çarptı: 1 ölü, 11 yaralı
YEREL HABERLER TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca çarptı: 1 ölü, ...
Kazada annesini kaybeden acılı adam sinir krizi geçirdi Isparta’da tır 7 aracı biçti: 1 ölü, 11 yaralı Kazazede: "Çarpışma anı deprem gibi oldu, herkesi biçti geçti’’
YEREL HABERLER Kazada annesini kaybeden acılı adam sinir krizi ...
Isparta’da kontrolden çıkan tır 7 aracı biçti: 1 ölü, 11 yaralı
YEREL HABERLER Isparta’da kontrolden çıkan tır 7 aracı biçti: 1 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.