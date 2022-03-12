Isparta’da İstiklal Marşı’nın kabulünün 101'inci yılı kutlandı

İstiklal Marşı’nın 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 101. yıl dönümünü ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’u anma kapsamında Belediye Kültür Merkezi’nde bir program düzenlendi.

Programa, Vali Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutan Vekili Albay Yavuz Çörekçi, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, mülki, adli ve askeri erkan, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda öğrenci katıldı. Ahmet Melih Doğan Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan programın açılışını Okul Müdürü Yüksel Altuntaş yaptı Altuntaş, “Kendini ülkesine ve milletine adamış vatan şairi Mehmet Akif’in kaleme aldığı İstiklal Marşı, ülkenin her köşesinde, dalga dalga yankılanarak, milletimizin özgürlük umudunu güçlendirmiştir” dedi. Ardından İl Müftülüğü tarafından düzenlenen “Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet” konulu kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere Vali Seymenoğlu tarafından ödül ve hediyeleri verildi. Program, Ahmet Melih Doğan Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un kişiliği, İstiklal Marşı’nı yazma süreci ve İstiklal Marşı’nın TBMM’de kabul edilişini anlatan oratoryo ve tiyatro sahnelendi. Özenle sahnelenen gösteri izleyicilerden büyük alkış aldı. Tiyatronun son sahnesinde, görev alan tüm öğrenciler ellerinde Türk bayraklarıyla seyircileri selamladı. Selamlamaya Vali Seymenoğlu da katılarak programı hazırlayan öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Program sonunda Vali Seymenoğlu Ahmet Melih Doğan Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından yapılan Mehmet Akif Ersoy temalı resim sergisini gezdi.

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