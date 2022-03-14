Isparta'da bakır ustasının 55 yıllık mesleği zamana yenildi Dükkanın yıkılacak olmasından dolayı yarım asırlık mesleğini bırakıyor

Isparta’da bakır ustalığı yapan 66 yaşındaki Ali Terlemez, mesleğini sürdürdüğü dükkanının yıkılacak olmasından dolayı 55 yıldır alın teri döktüğü mesleği bakır ustalığını bırakmak zorunda kalacak.



Turan Mahallesi’ndeki dükkana 10 yaşında çırak olarak başlayan Ali Terlemez, bakırcılık mesleğini 55 yıldır devam ettiriyor. Isparta ve çevresinde tek kalan bakır ustası olan Terlemez, bakır ustalığını kaldığı dükkanın yıkılacak olması, kazançlarının eskisi gibi olmaması ve dükkan kiralarının fazla olması sebebiyle bırakacağını belirtti.



‘En sonunda kapatmaya karar verdim’’

Bakırcılık mesleği hakkında bilgi veren Terlemez, ‘’İlkokuldan sonra 10 yaşımda bu işe başladım. Bu zamana kadar sürdürdüm. Şu anda mesleğimize fazla bir ilgi yok artık eskisi gibi. Eskiden bir ilgi vardı siparişlerimiz vardı, şu anda yok. Buralar da yıkılıyor. Eskiden kazanıyorduk biraz bir şeyler oluyordu dökülüyordu, bu zamana kadar bu şekilde geldik bundan sonra zannetmiyorum, işlerin tadı tuzu yok. Yaşım zaten 70’e yaklaşıyor emekliyiz. Isparta, Burdur, Antalya ve Afyonkarahisar’da meslekte tek ben varım kimse kalmadı. Ben de kapatıyorum. Burası yıkıldıktan sonra başka bir dükkana çıksam aylık 23 bin TL dükkan kirası vereceğim, o parayı da zaten kazanmıyoruz. En sonunda kapatmaya karar verdim’’ ifadelerine yer verdi.

Isparta ve başka iller başta olmak üzere yurtdışına bile eserler yapıp gönderen Terlemez, severek yaptığı bakır ustalığını mecburiyetten bırakacağını sözlerine ekledi.

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