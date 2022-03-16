JAK timleri Davraz kayak merkezinde güven veriyor

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Isparta Davraz kayak merkezinde Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi kayak merkezinde vatandaşların güvenliği için sürekli nöbette.

Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi kayak merkezinde düşme sonucu yaralanan, mahsur kalan ve yardıma ihtiyaç duyan sporcular ve vatandaşları kar üstü motosikletleri ile bulundukları yerden alarak sağlık ekiplerine teslim ediyor. 20212022 yılı kayak sezonunun başlamasıyla, Davraz kayak merkezinde çeşitli sebeplerle yaralanan ve mahsur kalan toplam 164 vatandaşın Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından bulunduğu yerden kurtarılarak 112 acil sağlık ekiplerine teslim edildiği bildirildi.

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