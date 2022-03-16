Isparta’da şehit ailelerine Devlet Övünç Madalyaları ve Beratları takdim edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta’da şehit ailelerine Devlet Övünç Madalyaları ve Beratları takdim edildi

İHA

Isparta’da şehit ailelerine Devlet Övünç Madalyaları ve Beratları takdim edildi

Cumhurbaşkanlığı tarafından şehitler Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi ve Polis Memuru Onur Ramazan Bayram’ın ailesine tevcih edilmek üzere gönderilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Vali Ömer Seymenoğlu tarafından törenle takdim edildi.
Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Kur’anı Kerim tilavetinin ardından Müftü Yardımcısı Halil Taş tarafından şehitler adına dua edildi. Vali Seymenoğlu törendeki konuşmasında, “Bugün bu topraklarda hür bir şekilde yaşıyorsak bu şüphesiz ki kahraman Türk askerinin, Türk polisinin sayesindedir ve onlar bizim bu topraklardaki ebedi varlığımızın birer sembolüdür. Her millet boyunduruğa razı olabilir, biz olamayız. Herkes canını feda etmekten imtina edebilir, biz edemeyiz. Onun içindir ki, bizim şehidimiz, gazimiz çoktur. Bizim şehitliklerimiz de çoktur. Bu ülkenin 84 milyon vatandaşının her biri erkeğiyle, kadınıyla hatta çocuğuyla, yaşlısıyla, gerektiğinde şehit olmayı şeref olarak gördüğü içindir ki bu topraklar hala bizim vatanımızdır. Hamdolsun, şehitlerimizin dökülen tek bir damla kanı dahi boşa gitmemiştir. Gazilerimizin verdiği mücadelenin tek bir anı dahi boşa gitmemiştir. Canları pahasına vatanın savunmasında yer alan şehitlerimizin ve gazilerimizin gösterdiği kahramanlıklarının birer nişanesi olan Devlet Övünç Madalyalarını birazdan takdim edeceğim. Maddi değeri değil ama manevi değeri çok büyük olan bu şeref madalyaları, millet olarak şehitlerimize ve gazilerimize karşı şükran duygularımızın bir ifadesidir. Ne mutlu bizlere ki vatanı için gözünü bile kırpmadan şehadete yürüyen şehitlerimiz var, bu millete emanet aileleri var. Yine ne mutlu bizlere ki kahraman gazilerimiz var, gazilerimizin aileleri var. Devlet Övünç Madalyası ve Beratı’nı ülkesi için bu büyük fedakârlığı yapan şehitlerimizin aileleri olan sizlere, Sayın Cumhurbaşkanımızı temsilen takdim etmekten büyük bahtiyarlık duyacağımı ifade etmek istiyorum. Madalyalarınız sizlere olan vefa borcumuzu ve minnet duygumuzu nesiller boyunca hatırlatacak bir semboldür. Böyle kahraman bir mücadelenin tarihte verilmiş olduğu her daim gururla hatırlanacaktır. Şehitlik ve gazilik milletimiz açısından daima bir onur ve gurur kaynağıdır. Bu onuru dünya var oldukça taşıyacaksınız, yaşayacaksınız. Sizler şehitlik ve gazilik gibi en yüce makamlara erişmiş kahramanlarımızın evladı, eşi, anası ve babasısınız. Bu millet size minnettardır” ifadelerine yer verdi.
Konuşmasının ardından Vali Seymenoğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına, Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi’nin 4 yaşındaki oğlu Mete Çiftçi’ye ve Şehit Polis Memuru Onur Ramazan Bayram’ın babası Nail Bayram’a Devlet Övünç Madalyası ve Beratlarını takdim etti.
Isparta Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ndeki törene, Şehit Ferhat Çiftçi’nin eşi Secaat Çiftçi, oğlu Mete Çiftçi (4), annesi Hayriye Çiftçi, Babası Mehmet Emin Çiftçi ve kardeşleri, Şehit Onur Ramazan Bayram’ın annesi Semra Bayram, babası Nail Bayram ve kardeşi Cenap Bayram başta olmak üzere Vali Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, SDÜ Rektörü Prof.Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şube Başkanı Ali Savcı, kamu kurum ve kuruluş müdürleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

JAK timleri Davraz kayak merkezinde güven veriyor
YEREL HABERLER JAK timleri Davraz kayak merkezinde güven veriyor
Bakır kablo çalan 4 hırsız tutuklandı
YEREL HABERLER Bakır kablo çalan 4 hırsız tutuklandı
Isparta'da bakır ustasının 55 yıllık mesleği zamana yenildi Dükkanın yıkılacak olmasından dolayı yarım asırlık mesleğini bırakıyor
YEREL HABERLER Isparta'da bakır ustasının 55 yıllık mesleği zamana ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.