Isparta’da su ürünleri av yasağı başladı

Isparta sınırları içerisinde bulunan bütün sularda su ürünlerinin neslini korumak ve sürdürülebilir balıkçılığı sağlamak amacıyla 15 Mart15 Haziran tarihleri arasında ticari ve amatör amaçlı su ürünleri avcılığının yasaklandığı bildirildi.

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Su ürünleri av yasakları boyunca tüm balıkçı kayıklarının karaya çekilmesi zorunludur. Ayrıca balıkçı kayıklarının içerisinde veya kıyıda avcılık malzemelerinin bulundurulması yasaktır. Ticari avcılığın yasak olduğu dönemde EğirdirHoyran Gölü, Karacaören1 Baraj Gölü, Beyşehir Gölü ve bunların bağlantılı olduğu sularda Gümüşi Havuz balığı haricinde amatör sportif avcılık da yasaktır. Avlanma yasağı döneminde stok tespiti yapılmış balıkların satışı, İl ve İlçe Müdürlüklerimizin iznine tabidir. Satış yapanların satış izin belgelerini yanlarında bulundurmaları zorunludur. Ayrıca, stok tespiti yapılmış balıkların 7 gün içinde satışının gerçekleştirilmesi veya işlenmesi gerekmektedir. Su ürünleri avcılığıyla ilgili yasak ve kısıtlamalara uymayanlar hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu doğrultusunda idari para cezası uygulanacaktır. Balıkçılarımızın ve amatör balıkçılık yapan vatandaşlarımızın yasaklara uymaları konusunda gerekli hassasiyeti göstermeleri, sürdürülebilir balıkçılık açısından önem arz etmektedir’’ ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.