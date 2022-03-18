Isparta’da Berat Kandili dualarla idrak edildi

Isparta’da Berat Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi. Programlara katılan vatandaşlar namaz kılıp dua etti.
Ispartalı vatandaşlar Berat Kandili dolayısıyla Pirimehmet Mahallesi’nde bulunan İbadullah Camii’nde ve kentin çeşitli yerlerindeki camilerde bir araya gelerek namaz kılıp, dua etti ve okunan Kur'anı Kerim'i dinledi. Camide gençler, çocuklar ve kadınlar ibadet için bir araya gelirken, namaz bitiminde vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.