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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümü

İHA

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümü

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümü dolayısıyla Isparta Garnizon Şehitliği’nde tören yapıldı.
Törene Vali Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkanı Vekili Uğur Büyükçulcu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Isparta Şubesi Başkanı Ali Savcı, askeri ve mülki erkan ile gaziler ve şehit yakınları katıldı. Kur’anı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan tören şehitlik anıtına çelenklerin sunulmasıyla devam etti. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.
Törende şehitlik defterini imzalayan Vali Seymenoğlu, “Şehitlik mertebesi peygamberlik mertebesinden sonra en yüce mertebedir. Vatanımızın her karış toprağına mukaddes kanlarımızı akıtarak bizlere miras olarak bıraktığınız kutsal Anadolu topraklarını ve şanlı Türk Bayrağımızı sonsuza dek koruyup ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine çıkarmak en büyük görevimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm kahraman ve şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyor, fedakar ve kahraman gazilerimize minnetlerimi sunuyorum” dedi.
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Isparta Şubesi Başkanı Ali Savcı, "Bugün Türk’ün ulusal savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi’nin 107. yıldönümünü kutlamakta ve vatanımız için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizin Şehitler Günü’nü onurunu ve gururunu yaşamaktayız" ifadelerini kullandı.
Garnizon Şehitliği’ndeki anma töreni şehit kabirlerine karanfil bırakılmasıyla son buldu.

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