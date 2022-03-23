Alman Christiane Müslüman Oldu

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Isparta’nın Eğirdir ilçesinde Almanya vatandaşı Christiane, İlçe Müftülüğünde düzenlenen törende Kelimei Şahadet getirerek Müslüman oldu.

Eğirdir İlçe Müftülüğüne müracaat ederek Müslüman olmak istediğini belirten Almanya vatandaşı Christiane, gerçekleştirilen ihtida merasiminde şahitlerin huzurunda Kelimei Şahadet getirdi ve Züleyha adını alarak Müslüman oldu. Züleyha, Kur'anı Kerim'in Almanca mealini okuduktan sonra Müslüman olmaya karar verdiğini belirtti. Eğirdir İlçe Müftüsü Mehmet Ali Eroğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen ihtida merasiminden sonra Müftü Eroğlu, Züleyha'ya ihtida belgesini ve Diyanet işleri Başkanlığı yayınlarından hediyeler takdim etti.

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