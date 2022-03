Eğirdir Gölü 16 günde 4 santim yükseldi Geçen yılın aynı dönemine göre 32 santimlik azalma tespit edildi

Isparta’da bulunan Eğirdir Gölü’nün su kotu bugün itibariyle 915,49 metre olarak ölçümlendi.

Eğirdir Gölü su kotu 7 Mart Pazartesi günü 915,45 metre olarak ölçümlendi. EKOBİR tarafından bugün yapılan ölçümlemede, 16 gün zarfında Eğirdir Gölü'nün 4 santim yükseldiği gözlemlendi. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında ise Eğirdir Gölü su kotunda 32 santimlik bir azalma görüldü.



“Beklenenden düşük”

Ölçümü yapan Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliği (EKOBİR) Müdürü Süleyman Can, Eğirdir Gölü su kotunun beklenenden düşük seviyede olduğunu belirterek "Ölçüm sonucu beklentilerimizin altında geldi. 16 günde 4 santim yükselme gerçekleşti. Geçen yıl 17 Mart 2021 Tarihinde 915,81 metreymiş. Yani 3235 santim arası daha düşük seviyede seyrediyoruz. Tek avantajımız geçen yıl 31 Mart'tan sonra düşmeye başlanmış. Bu yıl 1 ay daha yükselmeye devam edilir diye tahmin ediyoruz" dedi.



“4 santim yükseliş”

En son 7 Mart’ta ölçüm yaptıklarını belirten Süleyman Can, “En son 7 Mart Pazartesi günü gölümüzde ölçümüzü yapmıştık. Yapmış olduğumuz ölçümde 915.45 metreydi. Bugün yaptığımız ölçümde 915.49 metre şeklinde ölçümümüzü gerçekleştirdik. Yaklaşık 15 günden beri 4 santim bir yükseliş meydana gelmiş. Beklediğimiz yükseliş gerçekleşmemiş durumda. 69 santim yükselmesi gerekiyordu. 4 santimetre düşük. Ama havalar soğuk. Karlarımız hala daha erimiş değil. Taban sularımız da dolu vaziyette. İnşallah beklentilerimizi karşılayacak diye umut ediyoruz” diye konuştu.

Can, 7 Aralık 2021 tarihinden bu zamana kadar Eğirdir Gölünde 56 santim yükseliş meydana geldiğini de belirtti.

