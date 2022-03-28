'Traktörle köprüden, otoyoldan ücret ödemeden geçtin' cezası



Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA) ISPARTA'nın Eğirdir'e bağlı Gökçehüyük köyünde yaşayan 11 çocuk annesi Emine Tüzün'e (64), 10 EE 111 plakalı traktörüyle İstanbul'da 6 kez köprülerden, 3 kez de otoyoldan ücret ödemeden geçiş yaptığı gerekçesiyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 476 lira 25 kuruş ceza tutanağı gönderildi.

İstanbul'a 650 kilometre uzaklıkta oturan ve son 10 yılda oğluna ait araçla seyahat ederek eşi ile 3 kez İstanbul'a giden Emine Tüzün, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gönderilen ceza tutanağıyla şaşkınlık yaşadı. Tüzün'e tebliğ edilen tutanakta, 10 EE 111 plakalı traktörüyle geçen yıl ekim ve kasım aylarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden 6, İstanbul-Ankara otoyolu ile Mahmutbey-Edirne otoyolundan da 3 kez ücret ödemeden geçiş yaptığı belirtildi. Tebliğ edilen tutanakta Tüzün'e 95 lira 25 kuruş geçiş ücreti, 381 lira idari para cezası olmak üzere 476 lira 25 kuruş ödeme emri gönderildi.

'TRAKTÖRLE ISPARTA'DAN İSTANBUL'A NASIL GİDEYİM'

İstanbul'a son 10 yılda sadece 3 kez eşiyle gittiğini belirten Emine Tüzün, "Oğlumun arabası ile gittik geldik. Parasını da ödedik. Traktörle Isparta'dan İstanbul'a nasıl gideyim?" dedi. Emine Tüzün'ün oğlu Müslahaddin Tüzün ise "Ailemle Gökçehüyük köyünde yaşıyoruz ve çiftçilikle uğraşıyoruz. Geçtiğimiz gün posta yoluyla elimize ulaşan tutanakla, ruhsatı anneme ait 10 EE 111 plakalı traktörle köprü ve otobanlardan kaçak geçiş yapıldığı için ücret isteniyor. Gelen yazıda 'İş bu geçiş ücreti ve idari para cezasına ilişkin ihtarnamenin hatalı olduğu düşünülüyorsa dava açmadan önce kontrol için ivedilikle kurumumuza telefon, faks, e-mail ile müracaat edilmesi gerekmektedir' uyarısı bulunuyor. Biz de hemen itirazımızı belirtmek için telefonla aradık ama karşımızda muhatap bulamadık" diye konuştu.

CEZAYA İTİRAZ

Tüzün, "Traktör saatte en fazla 30 kilometre hız yapan tarım aracı. Bizim hiç gaz pedalından ayağımızı çekmeden, mola vermeden oraya ulaşmamız 24 saati bulur. Bu da zaten mümkün değil. Dolayısıyla itirazımız bu yönde olacaktı ama muhatap bulamadık. Ne yapacağımızı bilmez haldeyiz. Umarım yanlıştan dönerler" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Isparta Nurettin ARKAN

2022-03-28 10:48:58



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