Isparta'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

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Isparta’ya bağlı Yalvaç ilçesi Eyüpler köyünde yalnız yaşadığı öğrenilen 43 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Olay, Yalvaç ilçesi Eyüpler köyünde bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 43 yaşındaki Şenel Yurtsever köyde yalnız yaşadığı evinde asılı vaziyette ölü bulundu. Ekiplerin yaptığı ilk incelemenin ardından Şenel Yurtsever’in yüzde 80 engelli raporunun bulunduğu ve ilaç kullandığı tespit edildi. Şenel Yurtsever’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere ekipler tarafından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ekiplerin intihar şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi.

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