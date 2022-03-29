Isparta’da meteorolojiden eriyen kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Isparta genelinde havaların ısınmasıyla birlikte kar erimeleri kaynaklı heyelan, çığ riski ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Isparta genelinde Çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilirken sıcaklığın artmasına bağlı olarak iç kesimlerde ve yüksek kar örtüsünün olduğu alanlarda, kar erimeleri sebebiyle medyana gelebilecek heyelan, çığ riski ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.