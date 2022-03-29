Eğirdir’de bir otelin tutuşan bacası korkuttu

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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan bir otelin mutfak bölümünde birden tutuşan ocak bacası korkuttu.

Olay, bugün 13.00 sıralarında Yeşilada Mahallesi'nde bulunan bir otelin mutfak bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ızgara yapıldığı esnada ocak bacasında birden alevler yükselmeye başladı. Yangına ilk önce kendilerinin müdahale ettiğini belirten yetkililer, daha sonra itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Eğirdir Belediyesi İtfaiye ekipleri, otelin mutfak ve baca bölümünde soğutma çalışmaları yaparak yangını başka bir yere sıçramadan kısa sürede kontrol altına aldı.

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