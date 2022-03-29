'Traktörle köprüden, otoyoldan ücret ödemeden geçtin' cezası iptal

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Traktörle köprüden, otoyoldan ücret ödemeden geçtin' cezası iptal

DHA

'Traktörle köprüden, otoyoldan ücret ödemeden geçtin' cezası iptal


Nurettin ARKAN/ ISPARTA, (DHA)ISPARTA'nın Eğirdir'e bağlı Gökçehüyük köyünde yaşayan Emine Tüzün'e (64), traktörüyle İstanbul'da 6 kez köprülerden, 3 kez de otoyoldan ücret ödemeden geçiş yaptığı gerekçesiyle gönderilen 476 lira 25 kuruşluk ceza, iptal edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan ile Türkiye plakalı araçların aynı rakam ve harf grubunu kullanmalarından kaynaklı sorun yaşandığı belirtildi.
İstanbul'a 650 kilometre uzaklıktaki Eğirdir'e bağlı Gökçehüyük köyünde yaşayan ve son 10 yılda oğluna ait araçla seyahat ederek eşi ile 3 kez İstanbul'a giden Emine Tüzün, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca gönderilen ceza tutanağıyla şaşkınlık yaşadı. Tüzün'e tebliğ edilen tutanakta, 10 EE 111 plakalı traktörüyle geçen yıl Ekim ve Kasım aylarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden 6, İstanbul-Ankara otoyolu ile Mahmutbey-Edirne otoyolundan da 3 kez ücret ödemeden geçiş yaptığı kaydedildi. Tebliğ edilen tutanakta Tüzün'e 95 lira 25 kuruş geçiş ücreti, 381 lira idari para cezası olmak üzere 476 lira 25 kuruş ödeme emri gönderildi.
'TRAKTÖRE AİT TÜM CEZALAR İPTAL EDİLDİ'
Emine Tüzün'e gönderilen ceza tutanağına ilişkin basında yer alan haber sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, inceleme başlattı. 10 EE 111 plakasının, Azerbaycan'a kayıtlı otomobile ait olduğu, kamera kayıtlarından tespit edildi. Bakanlık Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Söz konusu aracın Azerbaycan plakalı otomobil olduğu, sorunun Azerbaycan plakalı araçlarla Türkiye plakalı araçların plakalarında aynı rakam ve harf grubunu kullanmalarından kaynaklandığı tespit edilmiştir. Söz konusu plaka ücret toplama sistemlerimizde yabancı plakalı araç statüsüne eklenerek traktöre ait tüm cezalar iptal edilmiştir" denildi.
'YANLIŞ HESAP BAKANLIKTAN DÖNDÜ'
Emine Tüzün'ün oğlu Müslahaddin Tüzün, telefonla arayan yetkililerin, cezanın iptal edildiğini belirttiğini söyledi. Tüzün, "Annem Emine Tüzün adına tescil edilmiş 10 EE 111 plakalı traktöre köprü ve otoyollardan kaçak geçiş yaptığı gerekçesi ile 476 liralık ödeme emri tebliğ edilmişti. Traktörle İstanbul'a gitme olasılığımız olmadığı için bu cezaya itiraz etmek istedik ama maalesef o günlerde kimseye ulaşamamıştık. Konu basın aracılığıyla bakanlık yetkililerine ulaşınca inceleme başlatılmış ve yanlışlık düzeltilmiş. Yanlış hesap, bakanlıktan döndü; çok mutluyuz. İlgi ve alakalarına teşekkür ediyorum. Annem rahat uyku uyuyacak" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Nurettin ARKAN
2022-03-29 16:02:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eğirdir’de bir otelin tutuşan bacası korkuttu
YEREL HABERLER Eğirdir’de bir otelin tutuşan bacası korkuttu
Isparta’da meteorolojiden eriyen kar uyarısı
YEREL HABERLER Isparta’da meteorolojiden eriyen kar uyarısı
Isparta’da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Isparta’da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı
'Traktörle köprüden, otoyoldan ücret ödemeden geçtin' cezası
YEREL HABERLER 'Traktörle köprüden, otoyoldan ücret ödemeden geçtin' ...
Isparta'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Isparta'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Isparta Gölcük Tabiat Parkında bahar havası
YEREL HABERLER Isparta Gölcük Tabiat Parkında bahar havası
Firdevs Bey Bedesteni Kapalı Çarşısı 461 yıldır hizmet veriyor
YEREL HABERLER Firdevs Bey Bedesteni Kapalı Çarşısı 461 yıldır ...
Heyelan korkusu yaşayan bina sakinlerine 'tahliye' şoku
YEREL HABERLER Heyelan korkusu yaşayan bina sakinlerine 'tahliye' ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.