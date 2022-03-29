'Traktörle köprüden, otoyoldan ücret ödemeden geçtin' cezası iptal



Nurettin ARKAN/ ISPARTA, (DHA)ISPARTA'nın Eğirdir'e bağlı Gökçehüyük köyünde yaşayan Emine Tüzün'e (64), traktörüyle İstanbul'da 6 kez köprülerden, 3 kez de otoyoldan ücret ödemeden geçiş yaptığı gerekçesiyle gönderilen 476 lira 25 kuruşluk ceza, iptal edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan ile Türkiye plakalı araçların aynı rakam ve harf grubunu kullanmalarından kaynaklı sorun yaşandığı belirtildi.

İstanbul'a 650 kilometre uzaklıktaki Eğirdir'e bağlı Gökçehüyük köyünde yaşayan ve son 10 yılda oğluna ait araçla seyahat ederek eşi ile 3 kez İstanbul'a giden Emine Tüzün, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca gönderilen ceza tutanağıyla şaşkınlık yaşadı. Tüzün'e tebliğ edilen tutanakta, 10 EE 111 plakalı traktörüyle geçen yıl Ekim ve Kasım aylarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden 6, İstanbul-Ankara otoyolu ile Mahmutbey-Edirne otoyolundan da 3 kez ücret ödemeden geçiş yaptığı kaydedildi. Tebliğ edilen tutanakta Tüzün'e 95 lira 25 kuruş geçiş ücreti, 381 lira idari para cezası olmak üzere 476 lira 25 kuruş ödeme emri gönderildi.

'TRAKTÖRE AİT TÜM CEZALAR İPTAL EDİLDİ'

Emine Tüzün'e gönderilen ceza tutanağına ilişkin basında yer alan haber sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, inceleme başlattı. 10 EE 111 plakasının, Azerbaycan'a kayıtlı otomobile ait olduğu, kamera kayıtlarından tespit edildi. Bakanlık Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Söz konusu aracın Azerbaycan plakalı otomobil olduğu, sorunun Azerbaycan plakalı araçlarla Türkiye plakalı araçların plakalarında aynı rakam ve harf grubunu kullanmalarından kaynaklandığı tespit edilmiştir. Söz konusu plaka ücret toplama sistemlerimizde yabancı plakalı araç statüsüne eklenerek traktöre ait tüm cezalar iptal edilmiştir" denildi.

'YANLIŞ HESAP BAKANLIKTAN DÖNDÜ'

Emine Tüzün'ün oğlu Müslahaddin Tüzün, telefonla arayan yetkililerin, cezanın iptal edildiğini belirttiğini söyledi. Tüzün, "Annem Emine Tüzün adına tescil edilmiş 10 EE 111 plakalı traktöre köprü ve otoyollardan kaçak geçiş yaptığı gerekçesi ile 476 liralık ödeme emri tebliğ edilmişti. Traktörle İstanbul'a gitme olasılığımız olmadığı için bu cezaya itiraz etmek istedik ama maalesef o günlerde kimseye ulaşamamıştık. Konu basın aracılığıyla bakanlık yetkililerine ulaşınca inceleme başlatılmış ve yanlışlık düzeltilmiş. Yanlış hesap, bakanlıktan döndü; çok mutluyuz. İlgi ve alakalarına teşekkür ediyorum. Annem rahat uyku uyuyacak" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Nurettin ARKAN

2022-03-29 16:02:09



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