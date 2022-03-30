Eğirdir’de 65 bin 800 bandrolsüz makaron ele geçirildi Elinde taşıdığı koliden 40 bin adet bandrolsüz makaron çıktı

Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonda çok sayıda kaçak tütün, makaron ve sigara ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.

Olay Eğirdir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerinin devriyesi sırasında koli taşıyan bir şahıs devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti, şahsı durdurarak kolide ne olduğunu soran polis ekipleri koliyi taşıyan şahıstan "bandrolsüz makaron" cevabı alması üzerine şahsın elindeki kolinin içeresindeki 40 bin makarona anında el koydu ve olay üzerine harekete geçti. Ayrıca şahsın eşi K’D’nin bandrolsüz makaron aldığı ve evde tütün doldurarak sattığı bilgisi edinilmesi üzerine Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri operasyon başlattı. Polisin şüpheli K,D isimli şahsın evinde yaptığı aramada, 25 bin 800 adet çeşitli markalarda boş makaron, 2 bin 800 gram kıyılmış tütün, 400 adet doldurulmuş makaron, 20 paket gümrük kaçağı sigara ve 16 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi ele geçen malzemelere polis tarafından el konulurken olayla ilgili şüpheli K.D hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.