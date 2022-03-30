Isparta’da ekmeğe 1 TL zam geldi

Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından büyük ve küçük ekmeğe 1 TL zam yapıldığı bildirildi.



Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları tarafından yapılan açıklamada, 2 TL'ye 200 gram olarak satılan küçük ekmeğin gramının 220’ye çıkarılarak fiyatının 3 TL, 5 TL'den satılan 440 gram ev ekmeğinin ise gramajının sabit tutularak fiyatının 6 TL olarak belirlendiği açıklandı. Simidin ise 3 TL'den satılmaya devam edileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.