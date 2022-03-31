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Bakan Varank: "Sektörlerin üzerindeki yükleri halletmek için reformlar yapmaya devam ediyoruz” “Ülkemize karşı sorumluluklarımızı biliyoruz’’ "Milletimizin yaşadığı sıkıntıları görmezden gelmiyoruz’’ "Büyük ve güçlü Türkiye yolunda kararlılıkla ilerliyoruz’’ “Birbiriyle savaşan 2 ülkenin heyetleri dahi Sayın Cumhurbaşkanımızı ayakta alkışlıyor”

İHA

Bakan Varank: "Sektörlerin üzerindeki yükleri halletmek için reformlar yapmaya devam ediyoruz” “Ülkemize karşı sorumluluklarımızı biliyoruz’’ "Milletimizin yaşadığı sıkıntıları görmezden gelmiyoruz’’ "Büyük ve güçlü Türkiye yolunda kararlılıkla ilerliyoruz’’ “Birbiriyle savaşan 2 ülkenin heyetleri dahi Sayın Cumhurbaşkanımızı ayakta alkışlıyor”

– Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Milletimizin yaşadığı sıkıntıları görmezden gelmiyoruz. Eksiklerimizi biliyor bunları kapatmak için çok daha fazla çalışıyoruz. Tüm sorunların üstesinden gelebilecek olan yine bizleriz çünkü biz dert sahibiyiz. Bu ülkeye karşı sorumluluklarımızı biliyoruz. Bu çerçevede sektörlerin üzerindeki yükleri halletmek için reformlar yapmaya devam ediyoruz” dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Isparta’da 33 Proje Toplu Açılış Töreninde açıklamalarda bulundu. Şehirlere yapılan önemli yatırımlar neticesinde Türkiye’nin ekonomik büyüyüşünün rekorlarla devam ettiğine değinen Bakan Varank, “Milletimizin yaşadığı sıkıntıları görmezden gelmiyoruz. Eksiklerimizi biliyor bunları kapatmak için çok daha fazla çalışıyoruz. Tüm sorunların üstesinden gelebilecek olan yine bizleriz çünkü biz dert sahibiyiz. Bu ülkeye karşı sorumluluklarımızı biliyoruz. Bu çerçevede sektörlerin üzerindeki yükleri halletmek için reformlar yapmaya devam ediyoruz’’ dedi.

“Üreticilerimizin önünü açıyoruz”
Yaptıkları reformlarla ilgili örnekler veren Bakan Varank, “Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız ilan etti. İlk etapta gıda sektöründeki KDV’yi yüzde 1’e düşürdük turizm sektörünü de içine alacak şekilde yeme içme hizmetlerindeki KDV oranını yüzde 18’den yüzde 8’e çektik. Son olarak yatırım teşvik belgesi kapsamındaki işlerin KDV istisnası yöntemini turizm yatırımlarını da buna dahil edecek şekilde kolaylaştırdık. Bu yeni yöntemle artık imalatçılar yatırımlarını bitirdikten sonra KDV iadesi talep etmek yerine KDV’leri hiç ödemeyecekler. Bunun gibi attığımız adımlarla bu ülkeye değer katan yatırımcı ve üreticilerimizin daha fazla önünü açıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Büyük ve güçlü Türkiye yolunda kararlılıkla ilerliyoruz”
Salgının tetiklediği dünyadaki ekonomik krizin ve son zamanlarda meydana gelen Rusya ve Ukrayna savaşıyla daha da derinleştiğinden bahseden Bakan Varank, “Türkiye yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejisiyle bu krizi de fırsata çevirecek kabiliyetlere sahip. Herkes Türkiye’nin hem bölgede hem de dünyada kriz atmosferini nasıl yönettiğini gayet iyi görüyor. Antalya’da başlayan diplomasi trafiği İstanbul’a taşındı. 24 Şubat’tan beri Türkiye’nin üstlendiği arabuluculuk rolünü bütün dünya takdir ediyor. Öyle ki birbiriyle savaşan 2 ülkenin heyetleri dahi Sayın Cumhurbaşkanımızı ayakta alkışlıyor. Tabi bu her lidere nasip olabilecek bir kabiliyet değil. Bu kadar savaş ortamında barış için bu kadar gayret gösterebilmek, elini taşın altına koyabilmek her liderin üstesinden gelebileceği bir iş değil ama biz bunu hamdolsun Dünya’nın da takdir ettiği şekilde güzel bir şekilde yönetmeye çalışıyoruz’’ diye konuştu.

‘’Yeter ki bir olalım hep birlikte ülkemize sahip çıkalım’’
Milletin her şeyinde farkında olduğundan Türkiye’nin bu süreçten güçlenerek çıkacağından bahseden Bakan Varank, “Birileri bunu görmezden gelebilir hatta bunu küçümseyebilir ancak milletimiz her şeyin farkında ülkemiz için gösterdiğimiz çabaya milletimiz şahit. Görecekseniz inşallah Türkiye bu süreçten de güçlenerek çıkacak yeter ki bir olalım beraber olalım hep birlikte ülkemize sahip çıkalım. Burada iş insanlarımız yatırım yapmaya devam etsinler Allah’ın izniyle bu ülkeyi çok daha güzel günler bekliyor ve Türkiye son dönemdeki gelişmelerle birlikte doğunun da batının da en önemli üretim alternatifi olduğunu tüm dünyaya göstermiş olacak’’ ifadelerine yer verdi.

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