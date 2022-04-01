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Yangında telef olan koyunlarının başında gözyaşı döktü Isparta’da koyun ahırı yandı çok sayıda koyun telef oldu Hasan Yavuz; "Bütün emeğimiz bu bizim ben ahırda yatıyorum’’ Koyunlarının telef olduğunu gören kadın sinir krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı

İHA

Yangında telef olan koyunlarının başında gözyaşı döktü Isparta’da koyun ahırı yandı çok sayıda koyun telef oldu Hasan Yavuz; "Bütün emeğimiz bu bizim ben ahırda yatıyorum’’ Koyunlarının telef olduğunu gören kadın sinir krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı

Isparta’da bir koyun ahırında çıkan yangında çok sayıda koyun telef olurken manzarayı gören koyunların sahibi gözyaşlarını tutamadı.
Olay Isparta’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, koyunların sahibi Hasan ve Dudu Yavuz çifti koyunlarını ahıra kapattıktan hemen sonra ahır dibinde bulunan sobada çalı çırpı yakmak istedi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle tutuşturdukları ateşin kıvılcımları ahıra sıçradı ve alevler bir anda yükselerek şiddetlendi. Olay üzerine itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu. Olay yerine anında gelen Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri şiddetli rüzgara rağmen tüm hızıyla yangına müdahale ederek yükselen alevleri başka bir yere sıçramadan kısa sürede kontrol altına aldı ancak sayısı 150'ye yakın küçükbaş hayvan yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bu anlarda ise koyunlarının telef olduğunu gören Hasan Yavuz’un eşi Dudu Yavuz sinir krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin yangın yerinde canlı kalan hayvanları kurtarmaya çalışmasıyla adeta can pazarı yaşandı. Olayı gözyaşlarıyla birlikte anlatan ahırın sahibi Hasan Yavuz, "Eşim pislik yakıyordu orada sobada rüzgarın etkisiyle koyun ahırına ateş sıçradı. Koyunları kapatalı 5 dakika olmuştu avluya. 5 dakika sonra birden alev aldı kurtaramadık kapılarını açamadık mahvolduk. 200250 hayvanım vardı 2030 tanesi kaçtı. Devletten yardım bekliyorum eşim krizde hastaneye kaldırıldı. Nasıl olacak bilmiyorum yardımcı olun’’ dedi.

"Bütün emeğimiz bu bizim ben ahırda yatıyorum’’
Hastalıktan hayvanlarının bir kısmının önceden öldüğü ve tüm emeklerinin bu koyunlar olduğunu gözyaşlarıyla anlatan Hasan Yavuz, "Zaten hastalıktan 100 tanesi öldü kurtaramadık bununla uğraşıyorduk 1 aydır kurtaramadık. Yangın da çıkınca bittik. Bütün emeğimiz bu bizim gecem gündüzüm burada ben eşimle evde yatmıyorum burada ahırda yatıyorum. Gece gündüz çalışıyorum ama bittik. Yardımcı olun’’ diye konuştu.
Yangında yaralanmadan kurtarılan bir kuzu ise şaşkın bakışlarıyla yürekleri dağladı. Yaralı olarak kurtarılan koyunlar ise ekipler tarafından tedavileri yapılmak üzere götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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