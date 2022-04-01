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Ağılda çıkan yangında 150 küçükbaş hayvan öldü; sahibi gözyaşı döktü

DHA

Ağılda çıkan yangında 150 küçükbaş hayvan öldü; sahibi gözyaşı döktü


Ali ÇEVİKBAŞ/ ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da, bir ağılda çıkan yangında 200 küçükbaş hayvandan 150'si öldü. Ağılın sahibi Hasan Yavuz, gözyaşı döktü.
Kent merkezine bağlı Yazısöğüt köyü mevkisi Keresteciler Sitesi yakınında Durkadın ile Hasan Yavuz çiftine ait ağılda yangın çıktı. Durkadın Yavuz'un çalı temizliği amacıyla yaktığı ateşten çıkan yangında, alevler kısa sürede ağılı sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin yoğun çabası sonucu söndürüldü. Yapılan kontrollerde, ağıldaki 200 hayvandan 150'sinin öldüğü, bazılarının da yaralandığı belirlendi. 
'NAYLON ÇADIRDI, KURTARAMADIM'
Durkadın Hasan Yavuz çifti, yangın sonrası gözyaşı döktü. Hasan Yavuz, "Eşim, pislikleri yakarken, alev aldı. Burası naylon çadırdı, kurtaramadım. Hayvanları otladıktan sonra ağıla getirip 5 dakika önce kapattım. 200 küçükbaş hayvanım vardı. 150 hayvanım gitti. Kurtarabildiğimizi kurtardık" dedi.
Yangın sonrası kurtarılan hayvanlar başka bir ağıla aktarıldı, yaralı hayvanlar ise tedaviye alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ
2022-04-01 17:09:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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