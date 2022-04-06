Liseli gençler önce kavga etti sonra tokalaştı Arkadaşları kavgayı ayırmak yerine izlediler

Nisa'nın beyin ölümünde ihmal iddiası! O an kamerada! Böyle terk etti!

Isparta'da toplanan bir grup liseli gençten ikisi ara sokağa girerek önce tekme tokat kavga etti, sonra tokalaştı.

Olay, Gazi Kemal Mahallesi 1303 Sokak'ta meydana geldi. Bir grup liseli gençten ikisi kalabalıktan ayrılarak ara sokağa girdi ve kısa bir süre sonra ağızları burunları kan içinde çıktı. Arkadaşlarının da müdahale etmeyip sadece seyrettiği olayda biri burnundan kan gelen iki genç tokalaştı. Kavgada yaralanan gence arkadaşları peçete verip yüzündeki kanları sildi. Ardından gençler uzaklaşarak gözden kayboldu.

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