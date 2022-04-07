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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta Emniyeti Bocce Turnuvası

İHA

Isparta Emniyeti Bocce Turnuvası

Isparta’da Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı şubeler arasında Bocce Turnuvası düzenlendi.
Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası çerçevesinde Isparta Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından İl Emniyet Müdürlüğü Şubeleri arasında Bocce Turnuvası düzenlendi. Turnuvaya İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 23 birimden 69 emniyet mensubu katıldı. Müsabakalar sonucunda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü turnuvanın birincisi olurken, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ikinci, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü üçüncü, Güvenlik Şube Müdürlüğü ise dördüncü sırada yer aldı. Bocce Turnuvasında ikinci olan takımın kupasını İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı verirken, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de birinci olan takımın kupa ve madalyasını verdi.
İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Isparta Belediyesi’nin Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yılı dolayısıyla Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde emniyet mensuplarına bir jest olarak Bocce Turnuvası düzenlediğini söyledi. Etkinlik sayesinde emniyet mensuplarını ilk kez Bocce sporuyla buluşturduklarına değinen Turanlı, “Arkadaşlarımız için heyecanlı bir konu. Mutlu olduklarını gördüm. Bu vesile ile emniyet teşkilatı nezdinde Bocce konusunu profesyonelce yürütebilmeyi arzu ediyoruz. Arkadaşlarımızla bu konuyu çalışacağız. Mutlu olduğumuz bir gün oldu. Belediyemize organizasyondan dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.
Ödül töreninin ardından Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı Bocce atışı yaptı.

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