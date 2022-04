5 katlı bina yıkılırken yandaki apartman hasar gördü

Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), (DHA)ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında 5 katlı binanın yıkım işlemi sırasında kullanılan iş makinesinin kolonlarına zarar verdiği yan apartmandaki 8 daire ile 2 iş yerinde bulunanlar tahliye edildi. Yıkım anında iş makinesi operatörü ile çevredekilerin enkazın altında kalmaktan ve toz bulutundan kaçarak kurtulması, güvenlik kameralarına yansıdı.

Pazaraşağı Mahallesi Uluyol Caddesi´nde bulunan 30 yıllık Özlem Apartmanı'nın mülk sahipleri, kentsel dönüşümden yararlanmak amacıyla bir firmayla anlaştı. Yıkım kararı alınan bina için gerekli önlemler eşliğinde dün çalışmalar başlatıldı. Firmaya ait iş makineleri, itfaiye ekipleri ve çevre güvenliği için polis gözetiminde yıkım başladı. Binanın 2 katının dış cephesindeki duvarın yıkımı sonrası iş makinesi operatörü taşıyıcı kolonlara ekskavatör ile darbe vurmaya başladı. Bu sırada bina çökerken, iş makinesi enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çökme sırasında görevliler koşarak canlarını kurtarırken etrafı toz bulutu kapladı. Yıkım sonrası bina bitişiğindeki 5 katlı apatmanın zeminindeki kolon zarar gördü. Yan binadaki 8 daire ve alt kattaki 2 iş yeri çökme tehlikesi nedeniyle tahliye edildi.

'TESELLİMİZ CAN KAYBI OLMAMASI'

Yalvaç Belediye Başkanlığı Fen İşleri ekiplerinin mühürlediği binanın mülk sahiplerinden Yıldırım Kılınç, "Binamızı kentsel dönüşümden yararlanmak için yıkmaya karar verdik. İş makineleri çalışmaya başlamıştı. Her şey yolunda giderken bina bir anda yıkıldı ve bir toz bulutu oluştu. Bu esnada yan binanın kolonu zarar gördü ve yıkılma tehlikesi olduğu için acilen tahliye edildi. Tek tesellimiz can kaybı olmaması" dedi.

Yıkım anında iş makinesi operatörü ile çevredekilerin enkaz ve toz bulutundan kaçarak kurtulması, güvenlik kameralarınca kaydedildi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Isparta / Yalvaç Nurettin ARKAN

2022-04-11 12:42:58



