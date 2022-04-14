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Geri dönüştürdükleri eski giyim eşyalarından elde ettikleri geliri yardım için kullanıyorlar Isparta'da bir iyilik hikayesi Her gün gelen onlarca çuval eski eşya yıkanıp ütülenip günümüz modasına uyarlanarak satılıyor

İHA

Geri dönüştürdükleri eski giyim eşyalarından elde ettikleri geliri yardım için kullanıyorlar Isparta'da bir iyilik hikayesi Her gün gelen onlarca çuval eski eşya yıkanıp ütülenip günümüz modasına uyarlanarak satılıyor

Isparta faaliyet gösteren El Ele Derneği, eski eşyaları geri dönüştürüp günümüze uygun halde kullanmaya hazır hale getiriyor. Ürünleri 2'inci el mağazasında satıp paraya çeviren dernek bu parayı da sosyal yardımlaşma için kullanıyor.
Isparta El Ele Dernek Başkanı Canan Aydın öncülüğünde kullanılmayan eski kıyafetler ve eşyalar alınıp yıkanarak ütüleniyor ve uygun hale getirildikten sonra farklı tip ve motifler işlenerek dikiliyor. Günümüz modasına uygun hale getirilen eşyalar 2. el dükkanında satılıyor. Onlarca kadına ve vatandaşa destek olan geri dönüşüm projesinin tüm geliriyle ihtiyaç sahiplerine yardım olarak ulaştırılıyor.
Çalışmaları hakkında bilgi veren Dernek Başkanı Canan Aydın, "Derneğimiz bu sene 15. yılını kutlamakta, biz her yıl öğrenci bursları veren Makedonya’da 5 cami ve 1 anaokulu yapımına destek vermiş ve Gagavuzya’da Türk kardeşlerimizin milli kıyafetlerini diken bir dernek haline geldik. El Ele Derneği 2016 yılında bir rekor kırdı. Rekor 300 kadın tarafından 785 metrekare battaniye örülerek kırıldı bu bizim için çok büyük bir gururdu açıkçası. Amacımız geri dönüşüm bununla ilgili elimize her gün yüzlerce ikinci el kıyafet ve eşya geliyor. Bu sebeple gelen ikinci el eşyalardan ne yapabiliriz fikri gelişti ve ortaya bir koleksiyon çıktı. Bu koleksiyon bize gelen çeyizlerden dantellerden oluşan ve günümüze uyarlanan büyük bir tasarım" dedi.

"Hiçbir eşya çöpe atılmamalı"
Bu projenin eşi olmadığını söyleyen Canan Aydın, Hiçbir eşya çöpe atılmamalı. Nasıl değerlendirileceği düşünülerek büyük bir kazanım elde edildiğini gördük. Umarım insanlar daha çok ikinci el eşyaların bilincine varır ve bu eşyalar harap olup gitmez’’ diye konuştu.

"Bu görünen sadece bir kısmı"
Dernek kurulduğundan beri yardıma gelen ve yapılan işler hakkında bilgi veren Süheyla Silleli, "Buraya her gün en az 10 çuval eşya gelir, Canan hanım işe yarayacak eşyaları tek tek ayırır işimize yarayacak kısımları yıkar ütüler elden geçiririz terzimiz ve usta öğreticilerimiz. Bu işleri devamlı yapıyorlar bu görünen sadece bir kısmı daha çok yaptığımız iş var satışı olan hazır işlerimiz var daha da iyi olacağını düşünüyorum’’ ifadelerini kullandı.
Isparta El Ele Derneği eski eşyalardan geri dönüşümünü sağladıkları ürünlerin satışından elde ettiklerin gelirini ise sosyal yardımlaşmada kullanıyor.

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