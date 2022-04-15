Eğirdir Gölü 6 santimetre daha yükseldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eğirdir Gölü 6 santimetre daha yükseldi

İHA

Eğirdir Gölü 6 santimetre daha yükseldi

Eğirdir Gölü’nün su kotu bugün itibariyle 915,54 metre olarak ölçümlendi.
Eğirdir Gölü su kotu 31 Mart tarihinde 915,48 metre olarak ölçümlenmişti. Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliği (EKOBİR) tarafından bugün yapılan ölçümlemede, 15 gün süre zarfında Eğirdir Gölü'nün 6 santimetre yükseldiği gözlemlendi. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında ise Eğirdir Gölü su kotunda 32 santimetrelik bir azalma görüldü.
Konu ile ilgili olarak açıklama yapan EKOBİR Müdürü Süleyman Can, "31 Mart'ta yapmış olduğumuz ölçümde gölümüzün su kotu 915,48 metre idi. 15 günde 6 santim yükselme meydana gelmiş. Günlük bazda artış 0,4 santim civarında. Bu şekilde 15 Mayıs'a kadar devam ederse 915,70 metre civarına kadar yükselme ihtimali var. Geçen yıl 19 Nisan 2021 tarihinde 915,86 metre seviyesindeymiş gölümüz. Yani 32 santimetre ekside seyrediyoruz. Tedbirli ve kısıtlı su kullanımı ile kritik nokta olan 914.74 metreyi görmeden 2022 yılını atlatabileceğimizi düşünüyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isparta’da fabrikadan hırsızlık yapan 2 kişi JASAT'tan kaçamadı
YEREL HABERLER Isparta’da fabrikadan hırsızlık yapan 2 kişi ...
Geri dönüştürdükleri eski giyim eşyalarından elde ettikleri geliri yardım için kullanıyorlar Isparta'da bir iyilik hikayesi Her gün gelen onlarca çuval eski eşya yıkanıp ütülenip günümüz modasına uyarlanarak satılıyor
YEREL HABERLER Geri dönüştürdükleri eski giyim eşyalarından elde ...
Isparta’da 34 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Isparta’da 34 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.