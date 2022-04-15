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Eğirdir’de Turizm Haftası başlangıç programı düzenlendi Vali Seymenoğlu ''Isparta'da dört mevsim 12 ay turizmi yaşayacağımıza inanıyoruz''

İHA

Eğirdir’de Turizm Haftası başlangıç programı düzenlendi Vali Seymenoğlu ''Isparta'da dört mevsim 12 ay turizmi yaşayacağımıza inanıyoruz''

Türkiye'nin en büyük dördüncü gölüne sahip "sakin şehir" unvanlı Eğirdir İlçesi, Turizm Haftası’nın başlangıç programı düzenlendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programa Vali Ömer Seymenoğlu, Kaymakam Adem Çelik, Belediye Başkanı Veli Gök ve protokol üyeleri katıldı.
Açılış programı öncesi Eğirdir’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının açtığı stantları gezen Vali Seymenoğlu, rölyef, deri, minyatür kilim ve seramik eserlerini inceledi. Ardından Yörük Çadırına konuk olan Vali Seymenoğlu burada Abdullah ve Yaşar Çakmak isimli ikiz kardeşlerin sipsi ve bağlamayla seslendirdikleri türkülere eşlik etti.
Ardından Turizm Haftası açılış programına geçildi. Programdaki konuşmasında hedeflerinin Isparta’nın turizmden aldığı payı daha da yukarı taşımak olduğunu söyleyen Vali Seymenoğlu “Turizmi sadece il merkezi olarak düşünürsek maalesef yanlış yolda yürümüş oluruz. Isparta turizmde artık ben de varım diyor. Çünkü Isparta’mız on iki ilçesiyle; Tarihiyle, kültürüyle, doğasıyla, milli parklarıyla, zirveleriyle ve kış turizmiyle turizmde artık ben de varım diyor. Elbette Isparta’mız geçmişte de turizmden belli bir pay alıyordu ama biz aldığımız payın yeterli olmadığına inanıyoruz. Bizim hedefimiz bu tür etkinliklerle, hemşerilerimizin de desteğiyle ve gayreti ile önümüzdeki yıllarda Isparta'da dört mevsim 12 ay turizmi yaşayacağımıza inanıyoruz” dedi.
Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik de yaptığı konuşmada yeni sezonda Eğirdir’in her yönüyle turizme hazır olduğunu kaydetti. Konuşmalar devam ederken Fly Isparta Yamaç Paraşütü Kulübü üyeleri ise Eğirdir Sivrisinden program alanına uçuş gerçekleştirdiler. Yapılan konuşmaların ardından halk oyunu ve mehteran takımı gösterisi izlendi.
Program sonunda mehteran takımı eşliğinde, yeniden düzenlenerek modern bir görünüme kavuşan liman bölgesinden gezi teknelerinin bağlandığı rıhtıma kadar yürüyüş yapıldı.

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