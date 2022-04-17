Isparta 32 Spor: 1 Pazarspor: 0

Türkiye 2. Futbol Ligi Beyaz Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor, bitime 3 hafta kala kendi saha ve seyircisi önünde kümede kalma savaş veren Pazarspor’u konuk ettiği maçı 10 kazandı.

Isparta 32 Spor, 25. Dakikada Ozan İsmail Koç’un golüyle öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca pembeyeşilliler, karşılaşmayı 10 kazandı ve puanını 52’ye yükseltti. Pazarspor ise 32 puanda kaldı.

MAÇIN KARNESİ:

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Yakup Özhan xx, Niyazi Atakan Ataseven xx, Ferhat Çalar xx

ISPARTA 32 SPOR: Alp Arda xx, Arif Birşen xx (dk. 75 Enes Subaşı x), Kadir Turhan xx, Ertuğrul Kurtuluş xx , Mustafa Acar xx (dk. 89 Ayberk Nazlı), Ozan İsmail Koç xxx, Mustafa Diler xx, Atalay Gürel x (dk. 46 Cemal Kızılateş x), Bahadır Yıldırım xx, Sabrican Vural xx (dk. 90+2 Hakan Can Çimen), Altar Han Hidayetoğlu xx (dk. 89 Burak Aydın)

PAZARSPOR: Tunahan Dikişçi xx, Erkan Çam xx, Kadir Kaan Yurdakul x (dk. 62 Taşkın Kartal x), Hüseyin Eray Karataş xx, Muhammed Emin Balcılar xx, Muhammed Burak Taşdemir x (dk, 76 İlhan Topatar x),, Birkan Yılmaz xx, Feyyaz Aydil xx, Fatih Tultak xx, Atakan Ekiz xx, Muhammed Mustafa Yıldırım xx (dk. 85 Oğuzhan Eskiköy),

SARI KARTLAR: Mustafa Diler , Ertuğrul Kurtuluş , Cemal Kızılateş (Isparta 32 Spor), Eray Karataş, Kadir Kaan Yurdakul (Pazarspor)

GOL: dk. 25 Ozan İsmail Koç

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI:

Dakika 7: Isparta 32 Spor’da Altar’ın sol çaprazdan kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Mustafa Diler’in şutu savunmadan döndü, meşin yuvarlağı takip eden Ozan İsmail Koç’un vuruşu yandan auta çıktı.

Dakika 25 (GOL) Isparta 32 Sporlu Ozan İsmail Koç, sağ çaprazdan ceza sahası içine girdi ve vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 10

Dakika 30: Isparta 32 Spor atağında seri çalımlarla ceza sahasına giren Bahadır, tam topa vurmak isterken düşürüldü, hakem bu pozisyona ‘Devam’ dedi.

Dakika 38: Pazarspor atağında Atakan’ın ceza yayı üzerinden sert vuruşunu kaleci Alp Arda 2 hamlede kurtardı.

2. YARI:

Dakika 58: Isparta 32 Spor atağında Altar’ın sol çaprazdan ceza sahasına girdi ve ortasında son anda kaleci Tunahan topu uzandı ve tehlikeyi önledi.

Dakika 67: Isparta 32 Spor atağında ceza sahası içinde topla buluşan ve sol çaprazdan sert vuran Altar Han Hidayetoğlu’nun vuruşu direkten döndü.

Dakika 70: Pazarspor atağında sağ çaprazdan gelen ortaya yarım voleyle vuran Feyyaz’ın vuruşu üstten auta gitti.

Dakika 72: Isparta 32 Sporlu Sabrican’ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Bahadır’un vuruşu üstten auta gitti.

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