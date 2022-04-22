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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Serinlemek için girdiği su birikintisinde boğuldu

İHA

Serinlemek için girdiği su birikintisinde boğuldu

Isparta’ya bağlı Yalvaç ilçesinde çobanlık yaptığı öğrenilen 34 yaşındaki adam serinlemek için girdiği su birikintisinde boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Isparta’ya bağlı Yalvaç ilçesinde Sücüllü köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazide bulunan su birikintisine giren 34 yaşındaki çoban Uğur Göksel boğularak hayatını kaybetti. Kıyafetlerini ve asasını su birikintisi yanına bıraktıktan sonra suya giren Uğur Göksel’in yakında bulunan teyzesinin oğlu Hüseyin Sevil, kendisinden haber alamaması üzerine ve kıyafetlerini kenarda çıkmış halde gördükten sonra şüphelenerek jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine jandarma, sağlık ekipleri ve Yalvaç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kepçe kullanarak su birikintisinde yaptığı aramada ise Uğur Göksel’in cansız bedenine ulaşıldı. Uğur Göksel’in cansız bedeni asıl ölüm sebebinin anlaşılması için otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay üzerine geniş çaplı inceleme başlattı.

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