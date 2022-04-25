Isparta’nın yaş sebze merkezi Deregümü’nde sezon açıldı Vali Seymenoğlu: "Ekilmedik dikilmedik hiçbir toprak parçamız kalmasın"

Domates üretimiyle ön plana çıkan Isparta'nın Deregümü köyünde domates fideleri toprakla buluştu.

700 dekar alana dikilecek yaklaşık 1 milyon domates fidesinin hasadı ise Temmuz ayında başlayacak. Bu sezon yaklaşık 10 bin ton rekolte bekleniyor. Vali Ömer Seymenoğlu, Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz ile birlikte domates fidanlarının toprakla buluşturulduğu seralarda incelemelerde bulunarak, Köy Muhtarı Ali Toprakçı, üreticiler ve çalışanlarla sohbet etti. Vali Seymenoğlu, domates fidanlarını yakından inceleyerek üreticilere bereketli bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu. Deregümü köyü Muhtarı Ali Toprakçı 2022 tarım sezonun 10 günce başladığını belirterek, 700 dekar alanda dikimi yapılan domates fidanlarından 10 bin ton rekolte beklediklerini söyledi. Toprakçı ayrıca üretilen domateslerin iç piyasanın yanında yurt dışına da ihraç edildiğini ve milli ekonomiye önemli ölçüde katma değer sağladığını sözlerine ekledi. Vali Seymenoğlu ve Milletvekili Gökgöz Deregümü’nde köy kahvehanesinde vatandaşlarla da bir süre yeni sezon üzerine sohbet etti. Vali Ömer Seymenoğlu çiftçilere tarım arazilerini boş bırakılmaması çağrısını Deregümü köyünde yineledi. Vali Seymenoğlu, “Ekilmedik dikilmedik hiçbir toprak parçamız kalmasın. Çünkü üretim hepimiz için gerekli bir durum. Yeni istihdam ve katma değer oluşturmak adına atalarımızdan kalan topraklarımızı işlemeye devam edelim, işlemediğimiz zaman o verimli topraklar özelliğini zaman içinde kaybeder. Topraklarımızın ekilip dikilmesi adına devlet olarak desteklerimiz devam edecek” dedi.

Domatesin işlenip paketlenmesi amacıyla hasat sezonuna kadar köyde kurutma ve paketleme tesisleri hizmete alınacak. Vali Seymenoğlu ve Milletvekili Gökgöz tesisin kurulacağı yerde incelemelerde bulundu. 750 dekarlık alanda sebze üretiminin yapıldığı köyde bu yıl ilk defa 14 dekarlık serada salatalık üretimine geçildi. Vali Seymenoğlu ve Milletvekili Gökgöz salatalık serasını da inceledi.

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