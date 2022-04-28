Isparta'da Kadir Gecesi’nde camiler doldu

Ispartalı vatandaşlar Kadir Gecesi dolasıyla camilere akın etti, dualarla geceyi ihya etti.

Kur'anı Kerim'in indirildiği gece olan ve bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi'nde Isparta'da camiler doldu. Ramazan Ayı'nın bitimine günler kala onlarca Ispartalı vatandaşların Kadir Gecesini cemaatle idrak etmek için öncelikli tercihi Isparta Ulu Cami oldu. Akşam ezanının okunması ile oruçlarını açan vatandaşlar yatsı ezanı öncesi Ulu Cami avlusunu ve Isparta Valilik meydanını doldurdu. Kur'anı Kerim tilaveti ve mevlidi şeriflerin okunduğu gecede namazın ardından dualar edildi.

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