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Bakan Özer: "Her noktaya en ücra köşeye yatırımlar ulaştırıldı" "2000’li yıllarda orta öğretimdeki okullaşma oranları yüzde 44 seviyesindeyken bugün yüzde 90’ları aşmış durumdadır’’ ‘’Demokratikleşmenin toplumsal taleplere cevap üretmenin de dönemi oldu’’

İHA

Bakan Özer: "Her noktaya en ücra köşeye yatırımlar ulaştırıldı" "2000’li yıllarda orta öğretimdeki okullaşma oranları yüzde 44 seviyesindeyken bugün yüzde 90’ları aşmış durumdadır’’ ‘’Demokratikleşmenin toplumsal taleplere cevap üretmenin de dönemi oldu’’

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Hükümetimiz en büyük bütçeyi her zaman Milli Eğitim Bakanlığı’na vererek çocukların daha nitelikli eğitim alması için her türlü fedakarlığı gösterdi. Bunu yaparken il ve bölge ayrımı yapmadı. Türkiye’nin 81 iline ve 922 ilçesine, her noktaya en ücra köşeye bu yatırımları ulaştırdı" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Isparta Isparta Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen iftar programında açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, Son 19 yılda eğitim seviyesinde gelinen noktalar hakkında bilgi verdi. Bakan Özer, "2000’li yıllarda orta öğretimdeki okullaşma oranları yüzde 44 seviyesindeyken bugün yüzde 90’ları aşmış durumdadır. Yani 2000'li yıllarda iki gencimizden biri liseye gidemezken bugün hemen hemen tüm gençlerimiz lisede eğitim alabilmektedir. Okul öncesinde 5 yaştaki 2000’li yıllardaki okullaşma oranları yüzde 14’ler seviyesindeydi yani 100 çocuğumuzdan sadece 14 çocuğumuz eğitim alabilirken bugün bu oran yüzde 90’lara çıktı. Yükseköğretimde benzer şekilde net okullaşma oranları yüzde 14’lerden yüzde 45’lere çıktı’’ dedi

"Her noktaya en ücra köşeye bu yatırımları ulaştırdı’’
Eğitim konusundaki yatırımların Türkiye’nin tüm noktalarına fedakarca ulaştığını belirten Bakan Özer, "Okul öncesinden yükseköğretime kadar eğitimin tüm kademelerinde hükümetimiz en büyük bütçeyi her zaman Milli Eğitim Bakanlığı’na vererek vatandaşların yani sizlerin çocuklarının daha nitelikli eğitim alması için her türlü fedakarlığı gösterdi ve bunu yaparken il ve bölge ayrımı yapmadı. Türkiye’nin 81 iline ve 922 ilçesine, her noktaya en ücra köşeye bu yatırımları ulaştırdı’’ diye konuştu.

‘’Bu yatırımlardan iki kesim en fazla müstefit oldu’’
Yapılan yatırımların faydalarından bahseden Bakan Özer, "Bu yatırımlardan iki kesim en fazla müstefit oldu birincisi gelir seviyesi düşük olan vatandaşlarımız. Daha önceden eğitime erişimi çok kısıtlı olan bu kesim bu eğitim seferberliğinden maksimum yararlanan kesim oldu ikincisi de kız çocuklarımız, hatırlayın kız çocuklarımızla ilgili dünya kadar kampanyalar yapıldı ve kız çocuklarının eğitime erişimini arttırmayla ve ilgili ve kız çocuklarının eğitim erişimiyle ilgili tüm sorunlar bu 19 yıl içerisinde nihayetlenmiş oldu’’ ifadelerini kullandı.

"Demokratikleşmenin toplumsal taleplere cevap üretmenin de dönemi oldu’’
Son 19 yılın demokratikleşmenin ve toplumsal taleplere cevap üretmenin dönemi olduğunu belirten Bakan Mahmut Özer, "Aynı zamanda son 19 yıl eğitimde demokratikleşmenin toplumsal taleplere cevap üretmenin de dönemi oldu. Hatırlayın 1999 yılındaki katsayı uygulamasını, bu ülkede din öğretimini ve mesleki eğitimi yıkmak için 1999’da uygulamaya sokulan katsayı uygulamasıyla gençlerin yükseköğretim erişimleri kısıtlandı ve bundan hem din eğitimi zarar gördü hem de işgücü piyasamız inanılmaz maliyetler ödedi ve bu hasarda bu dönemde tamir edildi. Isparta’dan son 19 yılda eğitime yapmış olduğu devasa yatırımlar ve yıllık bütçelerde en büyük bütçeyi eğitime ayırdığı için şahsım ve Milli Eğitim camiası adına en içten şükranlarımı sunuyorum’’ şeklinde konuştu.

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