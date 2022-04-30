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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Özer: Salgınlarda son kapatılması gereken yer, okullar (2)

DHA

Bakan Özer: Salgınlarda son kapatılması gereken yer, okullar (2)


'20 YILDA EĞİTİMDE ÇAĞ ATLADIK'
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Isparta´da AK Parti İl Teşkilatı tarafından Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi´nde düzenlenen iftar programına katıldı. Vatandaşlarla selamlaşan ve masaları dolaşarak partililerle sohbet eden Bakan Özer, Isparta´da 25 milyon TL olan eğitim yatırımını bu yıl 660 milyon TL'ye çıkardıklarını belirtti. Türkiye´nin son 20 yılda eğitimde çağ atladığını belirten Özer, 2000´li yıllarda orta dereceli okullarda okullaşma oranının yüzde 44 dolayında olduğunu, günümüzde ise yüzde 90´ı aştığına işaret ederek, şunları söyledi:
"Geçmişte her 2 gencimizden biri liseye gidemezken bugün hemen hemen tüm gençlerimiz liseye gidebilmektedir. Keza okul öncesi eğitimde okullaşama oranın 90´lı yıllarda yüzde 14 oranında iken bugün yüzde 45´lere çıktı. Yani okul öncesinden yüksek öğretime kadar eğitimin tüm kademelerinde hükümetimiz bütçenin en fazlasını Milli Eğitim´e vererek sizlerin çocukların daha iyi eğitim almasını sağladı. 20 yılda eğitimde çağ atladık."
Bakan Özer´in konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sinevizyon bağlantısı ile iftarın verildiği salona bağlanarak partililere hitap etti.
Bakan Özer, iftar yemeğinin ardından Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen´i makamında ziyaret etti. (DHA)Ali ÇEVİKBAŞ/ ISPARTA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ
2022-04-30 22:11:55

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