Isparta’ya yeni AVM

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta’ya yeni AVM

İHA

Bölgenin en kapsamlı komplekslerinden biri olarak tasarlanan Isparta Meydan AVM, mağaza karması, sosyal alanları ve yarı açık konseptiyle Isparta'nın önemli merkezlerinden biri haline gelecek.

Isparta’ya yeni AVM

Bölgenin en kapsamlı komplekslerinden biri olarak tasarlanan Isparta Meydan AVM, mağaza karması, sosyal alanları ve yarı açık konseptiyle Isparta’nın önemli merkezlerinden biri haline gelecek.

Yönetimi JLL Türkiye tarafından yürütülen Isparta Meydan AVM, 23 Nisan’da ziyarete açıldı. Şehrin merkezinde konumlanan AVM, yarı açık konseptiyle ziyaretçilerin dört mevsim tercih edebileceği ve 180 mağaza ile birçok ihtiyaca cevap verecek.

AVM hakkında bilgi veren JLL Türkiye Eş CEO’su Tarkan Ander, “Toplam kiralanabilir alanı 60 bin 250 metrekare olan ve Isparta Belediyesi’nin destekleri ile hizmete giren Isparta Meydan Alışveriş Merkezimiz, bünyesinde yer alan Belediye Kültür Merkezi ve camii ile, aynı zamanda bankalara bulunan entegre girişleriyle sirkülasyon oluşturup, bin araçlık otopark kapasitesi ve özellikle 5 bin metrekarelik meydan alanıyla fark oluşturacak. Ekonominin kalbin attığı bir lokasyonda olan AVM, bölge halkının çeyrek asırlık hayalinin ürünü” dedi.

“AVM genç nüfusun buluşma noktası olacak”
JLL Türkiye tarafından yönetilecek alışveriş merkezi için JLL Türkiye Eş CEO’su Dora Şahintürk, “Şehrin en merkezi noktasında yer alan AVM’nin, meydan alanındaki büyük metrekareli açık konsept kafe ve restoranlarıyla özellikle genç nüfusun uğrak noktalarından biri olmasını bekliyoruz. Alışveriş Merkezimizin, kısa sürede üniversite ve orta öğretim öğrenci yoğunluğunun fazla olduğu Isparta’nın cazibe merkezi haline gelmesini bekliyoruz. Cazip konseptiyle dikkat çeken AVM’nin, komşu illere de tanıtımını yaparak özellikle yakın iller Afyon ve Burdur’dan da ziyaretçi çekmesini bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

Yapılan açıklamaya göre, ziyaretçilerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikteki yapı marketi, departman mağazaları, ulusal ve uluslararası markaları ve şehrin en büyük çocuk eğlence merkezinin de yer aldığı AVM’de nitelikli cafe ve restoranlar, bowling, sinema gibi diğer eğlence alanları da ziyaretçilerin keyifle vakit geçireceği şekilde tasarlandı. Koçtaş, Efor, Paulmark ve Playpark Isparta’da ilk kez AVM’de ziyaretçilerini bekliyor olacak. Şehrin turizm faaliyetlerini destekleyici etkinlik ve organizasyonlara yer verilecek olan AVM, özellikle bölgenin önemli değerleri olan Gül ve Halı festivallerine de ev sahipliği yapacak. Bölgeye 2 bin kişilik istihdam oluşturacak olan Isparta Meydan AVM 23 Nisan’da düzenlenen açılışla kapılarını ziyaretçilerine açtı. 10 gün boyunca çeşitli etkinliklerin yer alacağı AVM, yıl boyunca birbirinden farklı akiviteleri de bölge halkının beğenisine sunacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ispartalı halterci dünya üçüncüsü oldu
YEREL HABERLER Ispartalı halterci dünya üçüncüsü oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.