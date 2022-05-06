Ciple çarpışan otomobilin motoru yola savruldu, sürücüsü sıkıştı

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Halim AKCA/ISPARTA, (DHA)ANTALYA-Isparta kara yolunda ciple kafa kafaya çarpışan otomobilin motoru yola savruldu. Otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Isparta-Antalya kara yolu Gökbel mevkisinde meydana geldi. Yasin Özdoğan'ın kullandığı 06 AZ 3333 plakalı cip ile karşı yönden gelen Barış Şimşek (28) kontrolündeki 32 CJF 871 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin motoru yola savruldu. Otomobilde sıkışan sürücü Şimşek, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı. Kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Şimşek ile hafif yaralanan cipteki yolcular Nikol Martin Özdoğan ve Zeynep Özdoğan'ı hastaneye götürdü.

Kaza nedeniyle yol yaklaşık 30 dakika araç trafiğine kapandı. Bazı sürücüler kazayı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım yeniden sağlandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Isparta Halim AKCA

2022-05-06 16:41:48



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