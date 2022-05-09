Kontrolden çıkan otomobil Eğirdir Gölü'ne uçtu: 2 yaralı

Finlandiya ve İsveç'in olası NATO üyeliği Avrupa'yı daha mı güvenli yoksa tehlikeli mi yapar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Isparta'da kontrolden çıkan otomobil Eğirdir Gölü'ne uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Eğirdir ilçesi Akpınar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Berke Ö. yönetimindeki 01 AJS 270 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu göle uçtu. Araçta yolcu olarak bulunan Gülçin Ö. ile araç sürücüsü Berke Ö. yaralı olarak Eğirdir Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.