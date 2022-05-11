Trafik kazasında anne ve oğul yaralandı

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Isparta’da otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobilde bulunan anne ve oğlu yaralandı.

Kaza dün akşam saatlerinde 19.00 sıralarında meydana geldi. Tuncay Şahin T'nin idaresindeki 32 ND 281 plakalı tır, Eğirdir Isparta kara yolun Ali Kök Kavşağı mevkisinde E.D. yönetimindeki 35 DE 996 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücü kadın ile oğlu A.D yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar ambulanslarla Isparta Şehir Hastenesine götürüldü. Sürücü E.D'nin durumun ağır olduğu öğrenildi.



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