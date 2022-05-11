İntihar ettiği sanılıyordu, 20 yıl sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıktı



Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), (DHA)ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde 20 yıl önce bağ evinde tüfekle vurulmuş cesedi bulunan ve intihar ettiği düşünülen Urhan Dakduklu'nun (63), eve hırsızlık amacıyla giren Hüseyin Görenekli (47) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Görenekli tutuklanırken, olay sırasında yanında bulunduğu öne sürülen N.K. (44) ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Sücüllü köyünde hayvancılık yapan Urhan Dakduklu'dan haber alamayan yakınları, 28 Mayıs 2002 tarihinde köy merkezine 2 kilometre uzaklıktaki arazide yalnız yaşadığı bağ evine gitti. Eve giren yakınları Dakduklu'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede bir hafta önce öldüğü anlaşılan Urhan Dakduklu'nun göğüs bölgesinden vurulduğu ve kendi tüfeğiyle intihar ettiği değerlendirildi. Urhan Dakduklu toprağa verilirken, dosya ise rafa kaldırıldı.

ZAMAN AŞIMINA KISA BİR SÜRE KALMIŞTI

Olayın zaman aşımına uğramasına günler kala, yapılan ihbar üzerine savcılık talimatı ile jandarma dosyayı yeniden incelemeye aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri, Muhtar Ahmet Tünel'i de yanına alarak bağ evinde ve bölgede inceleme yaptı. Savcılık koordinesinde, jandarmanın titiz çalışması sonucu yürütülen soruşturmada Dakduklu'nun öldürüldüğü ortaya çıktı.

Jandarma olayla ilgisi olduğu belirlenen ve ilçeye bağlı Kuyucak köyünde oturan Hüseyin Görenekli ve N.K.'yi (44) gözaltına aldı. Hüseyin Görenekli ve N.K.'nin hırsızlık amacıyla 21 Mayıs 2002 tarihinde Urhan Dakduklu'nun evine girdikleri belirlendi. Hüseyin Görenekli'nin çıkan kavgada cinayeti işlediği anlaşıldı. Jandarma tarafından ifadeleri alınan şüphelilerden Hüseyin Görenekli suçunu itiraf etti. Adliyeye çıkarılan Görenekli tutuklanırken, N.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Hüseyin Görenekli'nin olayla ilgili çevrede konuştuğu, bunu duyan kişinin durumu jandarmaya bildirdiği belirtildi. Savcılığın talimatıyla teknik takibe alınan Görenekli´nin, telefon görüşmelerinde de cinayete ilişkin konuşmalar yaptığı ifade edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta / Yalvaç Nurettin ARKAN

2022-05-11 15:23:11



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