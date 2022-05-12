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Eğirdir Orman Fidanlık Müdürlüğü 2022 yılında 9 milyon 500 bin adet fidan yetiştirecek

İHA

Eğirdir Orman Fidanlık Müdürlüğü 2022 yılında 9 milyon 500 bin adet fidan yetiştirecek

Isparta Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş, Eğirdir Orman Fidanlık Müdürlüğündeki arazi çalışmaları, fidan üretim ve bakımları, ot alma işlemleri, 2022 yılı için ardıç ekim parsellerinde incelemelerde bulundu.
Eğirdir Orman Fidanlık Müdürlüğünün ülkenin yeşillenmesine önemli katkı sağladığını ifade eden Isparta Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş; “Özellikle ardıç fidanı çimlenme engelinin giderilmesiyle son yıllarda alınan başarılı sonuçlarda Eğirdir Fidanlığı ülkemizde ve uluslararası arenada bir değer haline geldi" dedi. Ataş, gelir getirici türler çerçevesinde üretimi yapılan kestane, lavanta, kekik, biberiye, ceviz ve badem gibi fidan üretimleriyle halkın ekonomik olarak da desteklendiğini, yanan orman alanlarının, üretilen fidanlarla 1 yıl içerisinde ağaçlandırılacağını ve 2022 yılında 9 milyon 500 bin adet fidan yetiştirileceğini belirtti.

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