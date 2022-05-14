Isparta'da hortum paniği kamerada



Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da kısa süre etkili olan hortum, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda hortumu görenlerin kaçması ve panik anları yer aldı.

Yeni Sanayi Sitesi'nde dün öğle saatlerinde hortum meydana geldi. Kısa süre etkisini sürdüren hortum, paniğe neden oldu. Bir süre görüldükten sonra kaybolan hortum, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kayıtlarında, hortumu fark edenlerin iş yerlerine girdiği, paniklediği ve bu sırada bir kişinin de kaçmak isterken düştüğü görüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2022-05-14 16:41:15



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