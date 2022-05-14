Uğur Yılmaz, U-19 Futsal Milli Takımına seçildi

IYAŞ Gençlik ve Spor Kulübü futbolcusu Uğur Yılmaz, U19 Futsal Milli Takımına seçildi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Futsal A Milli Takım ve U19 Milli Takım Kampına davet edilen Yılmaz, 1521 Mayıs tarihleri arasında Erzincan’da çalışmalara katılacak.

Milli Takım öncesi açıklamalarda bulunan IYAŞ Gençlik ve Spor Kulübü’nün Milli Futbolcusu Uğur Yılmaz, “IYAŞ Gençlik ve Spor Kulübü’nde 78 yıldır futbol oynuyordum. Öncelikle okul takımı olarak Afyon takımında bir şampiyona gitmiştik. Afyon ve Kocaelindeki şampiyonalarda Milli Takım Hocaları bizleri takip etti. Rahmetli Kulüp Başkanımız Erol Büyükleblebi ve şu an ki başkanımız Süleyman Dağlı her zaman yanımda oldular. Hocalarımız Mehmet Akdülger ve Gökhan Görgülü’nün üzerimde emeği çok. IYAŞ da gençler çok şanslı. Milli Takımda kalıcı olmak ve üst liglerde forma giymek istiyorum” dedi.

IYAŞ Gençlik ve Spor Kulübü Futbol Koordinatörü Mehmet Akdülger, “Uğur Yılmaz’ı da yaklaşık 3 yıldır tanıyorum. Yeteneği var. Bu yeteneğini daha geliştirecek. Hırvatistan’da yapılacak şampiyonada ülkemizi ve Isparta’mızı en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum” diye konuştu.

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