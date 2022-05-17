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Isparta'da sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, Milas Mesireliği'ne akın etti

İHA

Isparta'da sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, Milas Mesireliği'ne akın etti

Isparta merkeze 11 kilometre uzaklıkta bulunan Milas Mesireliği, sıcak havaların başlaması ile ziyaretçi sayısını arttırdı.
Isparta'da bulunan Milas Mesireliği, ailelerin sıcak havalarda vakit geçirebilecekleri, çocuklarının gönül rahatlığıyla oyun oynayabileceği bir merkeze dönüştü. Piknik alanları, çocuk parkları, akarsu ve büyük bir çimenli meydanı olan Milas Mesireliği yıl boyu ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.
Milas Mesireliği'ni ziyarete gelen İbrahim Yusuf Akkaya, alanın keyifli bir yer olduğunu belirterek, “Güzel beldemizin, Isparta'mızın, güzel Milas bölgesinde çimenler, hayat, hava çok güzel bir yer. Aileniz ile gelip bu mesirelik alanda çocuklarınız ile eğlenebilirsiniz. Ailece gezip görmeniz gereken bir yer, tavsiye ediyorum” dedi.

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