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Eğirdir Gölü'nün su seviyesi bir haftada 6 santimetre yükseldi

İHA

Eğirdir Gölü'nün su seviyesi bir haftada 6 santimetre yükseldi

Türkiye’nin dördüncü büyük gölü olan Eğirdir Gölü'nde su kotunun bir hafta içerisinde 6 santimetre yükseldiği görüldü.
Eğirdir Gölü'nün su kotu bugün itibariyle 915,57 metre olarak ölçümlendi. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında ise Eğirdir Gölü su kotunda 24 santimetrelik düşük olduğu tespit edildi.
Gölün su kotu, son olarak 9 Mayıs tarihinde 915,51 metre olarak ölçümlenmişti. Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliği (EKOBİR) tarafından bugün Eğirdir Limanında yapılan ölçümlemede gölün su kotunun son ölçüm tarihinden bu yana 6 santimetre yükseldiği gözlemlendi. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında ise Eğirdir Gölü su kotunda 24 santimetrelik bir azalma görüldü.
Konu ile ilgili olarak açıklama yapan EKOBİR Müdürü Süleyman Can, “Geçen hafta yapılan ölçüme göre Eğirdir Gölü su kotunda 6 santimetre yükselme gerçekleşmiş. Geçen yıl aynı tarihe göre 24 santimetre düşük seviyede seyrediyoruz. Hava durumuna göre bu hafta 34 gün yağış olacağı tahmin ediliyor. 8 santimetre daha yükselme durumu söz konusu. Yani 915,65 metrelerde yükselmeyi tamamlayacak gibi görünüyoruz. 2 Haziran 2021 tarihinde 915,76 metre imiş. Beklediğimiz gibi olursa sezonu 11 santimetre eksi ile kapatacağımızı düşünüyoruz” dedi.

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